Überforderte Justiz

Als sich im Frühjahr 1992 abzeichnete, dass Erich Honecker die chilenische Botschaft in Moskau demnächst würde verlassen müssen, läuteten deutsche Medien die finale Hatz auf den ehemaligen SED-Generalsekretär ein. Die Stimmungsmache war nötig, weil Umfragen gezeigt hatten, dass es einer Mehrheit der deutschen Bevölkerung gar nicht mehr wichtig war, dass der Mann an die Bundesrepublik ausgeliefert und vor Gericht gestellt wurde. Die Vogel­scheuchenkarikatur von Honecker, die 1989/90 in wenigen Wochen zusammengezimmert worden war, hatte sich abgenutzt – vor allem in den neuen Bundesländern, wo Millionen Menschen im Strudel eines beispiellosen ökonomischen und sozialen Zusammenbruchs zu versacken drohten.

Am 29. Juli 1992 hatte Honecker – die wartenden Journalisten mit der geballten Faust grüßend – unter Protest die Botschaft verlassen und war von russischen Beamten sofort in eine Sondermaschine nach Berlin-Tegel gesetzt worden. Möglich geworden war das Schauspiel nur, weil russische Ärzte im März auf höhere Weisung einen mehrere Zentimeter großen bösartigen Tumor in Honeckers Leber »übersehen« hatten, der im Februar 1992 bereits festgestellt worden war. Honecker galt offiziell als gesund, ja als Simulant, bis die Ärzte im Haftkrankenhaus in Moabit die »Fehldiagnose« bemerkten. Die Strafkammer lehnte zwar die umgehend von Honeckers Verteidigern beantragte Aufhebung des Haftbefehls ab, hatte nun aber ein ernstes Vermittlungsproblem, weil jeder im Land wusste, dass hier ein todkranker Mann vor Gericht gezerrt wurde.

Wandlitz zu günstig

In Moabit waren Honecker am 30. Juli zwei Haftbefehle vorgelegt worden – einer vom November 1990 wegen des Verdachts auf Totschlag (als solcher wurde seine politische Verantwortung als ZK-Sekretär für Sicherheitsfragen, als Vorsitzender des Staatsrats und des Nationalen Verteidigungsrates der DDR für die als »Schießbefehl« absichtsvoll missdeuteten Grenzsicherungsmaßnahmen seit 1961 bzw. 1971 von der Staatsanwaltschaft aufgefasst) und ein anderer vom Mai 1992, der heute gänzlich vergessen ist: Die Berliner Justiz, über die die Senatorin Jutta Limbach präsidierte, warf Honecker allen Ernstes vor, durch die »günstige Kalkulation der Endverbraucherpreise in Wandlitz« das »sozialistische Eigentum der DDR besonders schwer geschädigt« zu haben. So seien dem Haushalt des Ministeriums für Staatssicherheit allein seit 1988 Einnahmen in Höhe von 3,6 Millionen Mark entgangen.

Das war ein Echo jener Korruptions- und Bereicherungsvorwürfe, mit denen die einstigen Mitglieder des Politbüros 1989/90 überzogen worden waren. Irgendwer im Berliner Justizapparat muss, nachdem im November noch eine Anklageschrift dazu vorgelegt worden war, dann aber entschieden haben, über Honeckers Handlungen zum Nachteil der Staatssicherheit nicht zu verhandeln.

Dafür sollte es laut Limbach in dem auf sechs Monate angelegten Prozess darum gehen, Honeckers individuelle Schuld am Straftatbestand des Totschlags nach den Maßgaben des einst gültigen DDR-Rechts nachzuweisen. Honecker stand ab dem 12. November zusammen mit mehreren Mitangeklagten vor der 27. Strafkammer des Berliner Landgerichts. Stöbert man in den Presseberichten von damals, entsteht sofort der Eindruck eines inhaltlich und in seiner Durchführung grotesken Prozesses, der die Justiz, so das fast einhellige Urteil, »überforderte«. Das bereitete den Boden dafür, dass der Berliner Verfassungsgerichtshof im Januar 1993 den Stecker zog, indem er Honeckers Beschwerde, das Verfahren verletze seine Menschenwürde, stattgab.

Die dem Prozessniveau am ehesten angemessene Figur war die des Lichterfelder Rechtsanwalts Hanns-Ekkehard Plöger, der eine Nebenklägerin vertrat. Kurz vor Weihnachten 1992 lamentierte die Gerichtsreporterin des Spiegel, dass der Prozess durch die Aktionen dieses Mannes, der sich auf seiner Visitenkarte unter anderem als Präsident des Berliner Motoryachtverbandes auswies, »zu einer trostlosen Klamotte« zu werden drohe.

Das war ziemlich unfair, denn weder war Plöger dafür verantwortlich, dass es diesen Prozess gab, noch hatte er die Verantwortung für das politische und mediale Setting. Aber seine Auftritte beleuchteten grell die Atmosphäre: Er zweifelte etwa an, dass der Angeklagte tatsächlich Honecker war, und fragte unverdrossen, ob der Mann wirklich an Krebs litt. War es nicht doch nur ein Fuchsbandwurm? Im Hintergrund fluchten Leute im Zuschauerbereich in echtem Nazijargon über die »Bolschewistenschweine«.

Politisches Schauspiel

Aus diesem ganzen Komplex heraus ragt in der Rückschau allein Honeckers »persönliche Erklärung« vom 3. Dezember. Honecker hatte die Rede als politisches Testament angelegt. Sie ist das, ungeachtet der 1994 nach seinem Tod herausgekommenen »Moabiter Notizen«, auch geworden. Sie drehte sich um drei wesentliche Aspekte: die Verurteilung des Prozesses als politisch, die Auseinandersetzung mit dem Thema Mauer und Grenzsicherung, und schließlich die Verteidigung der DDR und des Sozialismus. Mit seinen klaren, kurzen und kämpferischen Sätzen überraschte der als schlechter Redner verschrieene Mann damals nicht nur das Publikum im Gerichtssaal. Das Finale wurde vielfach zitiert: »Ich bin am Ende meiner Erklärung. Tun Sie, was Sie nicht lassen können.«

Honecker redete etwa 70 Minuten. Gleich der erste Satz saß. Er werde »dieser Anklage und diesem Gerichtsverfahren nicht dadurch den Anschein des Rechts verleihen, dass ich mich gegen den offensichtlich unbegründeten Vorwurf des Totschlags verteidige«. Er nannte das Verfahren ein »politisches Schauspiel«, die Bundesrepublik einen »Staat der Rechten« und sprach die Richter als »Gericht der Sieger über uns Besiegte« an. Er verlachte die Behauptung, man werde nun die SED-Führung entschlossen verfolgen, weil man das mit den Nazis bedauerlicherweise nicht gemacht habe: »Die Wahrheit ist, dass die westdeutsche Justiz die Nazis nicht bestrafen konnte, weil sich Richter und Staatsanwälte nicht selbst bestrafen konnten.« Nun »geschieht uns das, was unseren Genossen in Westdeutschland schon in den 50er Jahren geschah«.

Dass der Prozess als »unpolitisch« verkauft wurde, kommentierte Honecker so: »Man sperrt die Mitglieder eines der höchsten Staatsorgane des Nachbarstaates ein und sagt, das hat mit Politik nichts zu tun. Man wirft den Generalen eines gegnerischen Militärbündnisses militärische Entscheidungen vor und sagt, das hat mit Politik nichts zu tun.« Ziel des Prozesses sei, »die DDR und damit den Sozialismus in Deutschland total zu diskreditieren«.

Zum Mauerbau erklärte Honecker, dass der am 5. August 1961 von den Staaten des Warschauer Vertrages beschlossen worden sei, während die Anklage so tue, als sei das eine einsame Entscheidung der SED und die DDR eine »Weltmacht« gewesen. Honecker beharrte darauf, dass diese Entscheidung »richtig war und richtig blieb, bis die Konfrontation zwischen den USA und der UdSSR beendet war«. »Die Entscheidung, die Sie für richtig halten, hätte Tausende oder Millionen Tote zur Folge gehabt«, sagte er in Richtung der Staatsanwälte. Die »Politik, die zur Mauer führte«, sei die »Politik der nichtkriegerischen Aggression« gegen die DDR gewesen.

Honecker geißelte die Doppelmoral, die Handlungen »westlicher« Staaten nicht zur Kenntnis nahm. Waren etwa Kennedy, Johnson oder Nixon wegen Vietnam vor Gericht gelandet? Und: »Nach dem, was die Waffen der Bundesrepublik Deutschland unter türkischen Kurden oder der schwarzen Bevölkerung Südafrikas anrichten, werden zwar rhetorische Fragen gestellt, doch niemand zählt die Toten, und niemand nennt die Schuldigen.«

Zur DDR sagte Honecker, er habe die Gewissheit, dass die nicht umsonst gegründet wurde: »Sie hat ein Zeichen gesetzt, dass Sozialismus möglich und besser sein kann als Kapitalismus. Sie war ein Experiment, das gescheitert ist.« Aber noch nie habe die Menschheit »wegen eines gescheiterten Experiments die Suche nach neuen Erkenntnissen und Wegen aufgegeben«. Es sei nun zu prüfen, »warum das Experiment scheiterte«.

Im Regen

Beim Rückblick auf diesen Prozess fällt neben jener Rede noch eine andere Sache ins Auge: Honecker musste sich, von einem überschaubaren Unterstützerkreis und seinem anwaltlichen Beistand abgesehen, in der Hauptsache allein mit Justiz, Presse und Politik herumschlagen. Es gab keine breitere linke Solidaritätskampagne für ihn, nicht einmal eine symbolische öffentliche Solidarisierung. Dass Gregor Gysi für die PDS Honeckers Inhaftierung einen »ahumanen Akt« nannte, war das Maximum, was ging. Daniel Ortega dagegen hat Honecker in Moabit auf dem Weg zur Trauerfeier für Willy Brandt besucht.

Die weithin ausbleibende Solidarität von deutschen Linken ist natürlich auf den damaligen Niederbruch der kommunistischen Bewegung und auf die durch das Ende der DDR beförderte Aktualisierung eines »linken« Antikommunismus zurückzuführen, bleibt aber darüber hinaus erklärungsbedürftig. Wer sich nicht mit dem SED-Chef Honecker solidarisieren mochte, hätte ja trotzdem auf den Gedanken kommen können, dass man einen Mann, der wegen seines Widerstandes gegen die Nazis zehn Jahre im Zuchthaus gesessen hatte, nicht so im Regen stehen lässt. Das ist, auch wenn Moral am Ende selbstverständlich keine Kategorie historischer Analyse ist, eine bleibende Schande.