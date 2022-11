»Der Region steht ein harter Kampf bevor«

Rolf Vennenbernd/dpa Aktivisten in einem Holzhochhaus bei Lützerath (29.11.2022)

Auch wenn sie nicht mehr in diesem Jahr erfolgen soll, ist die Räumung des von Klimaschutzaktivisten besetzten Lützerath weiter auf der Tagesordnung. Der Ort am Tagebau Garzweiler soll für die Kohlegewinnung abgebaggert werden. Nun haben Sie den Erkelenzer Bürgermeister Stephan Muckel aufgefordert, den an die Stadt gestellten Auftrag zur Räumung abzulehnen. Warum setzen Sie auf den Lokalpolitiker von der CDU?

NRW-Innenminister Reul – ein Parteifreund von Muckel – will, dass Erkelenz ein sogenanntes Vollzugshilfeersuchen an die Polizei stellt. Damit würde die Stadt die politische Verantwortung für den Einsatz übernehmen. Dem kann sich der Bürgermeister verweigern. Wir haben wenig Zweifel daran, dass das Land NRW einen Weg finden wird, die Räumung durchzuziehen – die Polizei bereitet sich bereits auf den Einsatz vor, obwohl es keine offizielle Anfrage dafür gibt. Nur sollte sich die Stadt von Reul nicht vor den Karren spannen lassen.

Bürgermeister Muckel hat sich in der Vergangenheit mehrfach gegen die Erweiterung des Tagebaus ausgesprochen. Wird die Stadtspitze zu ihrem Wort stehen?

Der Vertreter des Bürgermeisters, Hans-Heiner Gotzen, hat in der Lokalpresse verkündet, man wolle jeden Quadratmeter, den man in Erkelenz erhalten könne, schützen. Dazu zähle auch Lützerath. Das ist ein echter Fortschritt, denn in der Vergangenheit hatte die Stadt zwar die Notwendigkeit des Tagebaus in Zweifel gezogen, aber nicht den Erhalt von Lützerath gefordert.

Die Dörfer Keyenberg, Kuckum, Berverath sowie Unter- und Oberwestrich konnten durch Ihren Protest gerettet werden. Wie ist das gelungen?

Erreicht wurde das durch den jahrelangen, vielfältigen Widerstand der gesamten Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir haben auf allen Ebenen gekämpft: Wissenschaftliche Gutachten wurden in Auftrag gegeben, um die Faktenlage darlegen zu können; unzählige Gespräche wurden geführt; juristisch wurde gegen die Pläne vorgegangen; Petitionen wurden gestartet; wir demonstrierten, es gab auch Blockaden und Besetzungen. Ohne die großartige Zusammenarbeit von allen Akteurinnen und Akteuren, von den NGOs bis zu den Baumbesetzerinnen und -besetzern in Lützerath, wäre das nicht möglich gewesen.

Sie wollen die Region zu einem Leuchtturm des »Strukturwandels« machen. Wie stellen Sie sich das vor?

Das Konzept stammt nicht von uns, sondern von der Dörfergemeinschaft »Kulturenergie«, einem Zusammenschluss von Anwohnenden aus den geretteten Ortschaften. Da sie weitgehend leerstehen, will die Gemeinschaft die Einkaufsmöglichkeiten und medizinische Versorgung wieder herstellen. Dafür soll es einen gemeinschaftlich betriebenen Dorfladen mit regionalen Produkten geben, der abends zur Bar wird. Die verlassene Kirche soll ein Kulturcafé mit Kino und Konzerten werden, und in den Höfen können sich Handwerkerinnen und Handwerker ansiedeln. Der ÖPNV und die Radwege sollen ausgebaut, die Dörfer verkehrsberuhigt werden. Eigene Anlagen für erneuerbare Energien sollen die Orte versorgen, und man will zur Aufforstung beitragen. Das sind nur ein paar der Punkte, die das Konzept umfasst.

So schön das alles klingt, auch hier steht der Region voraussichtlich ein harter Kampf bevor. Bürgermeister Muckel spricht bei den geretteten fünf Dörfern am Tagebau immer nur von »zu erhaltenden Flächen«. Passend dazu hat der Kohlekonzern RWE kürzlich Pläne präsentiert, einen Großteil des geretteten Dorfes Keyenberg abreißen zu wollen – obwohl dort noch Menschen leben.

Mit Blick auf die Räumungsvorbereitungen: Was passiert, wenn Polizei und Bagger anrücken?

Wir rechnen mit einem Räumungsversuch im Januar. Wenn RWE unter Polizeischutz anrückt, werden wir uns dem entgegenstellen. In Lützerath sind konstant über 100 Aktivistinnen und Aktivisten, die Baumhäuser und zahlreiche Seilkonstruktionen gebaut haben. Ihrem Widerstand werden wir uns mit Tausenden Menschen anschließen, die sich der Zerstörung in den Weg stellen.