Hörnchen im Hals

Yukihito Taguchi/USA TODAY Sports/REUTERS Nicht verschlucken: Ángel Di María nach Argentiniens Alptraum

Sonnabend, 14 Uhr, Polen – Saudi-Arabien

Sonnabend, 20 Uhr, Argentinien – Mexiko

Siebzig Prozent Ballbesitz, 9:2 Ecken, zahllose Torchancen, am Ende verloren – so kann’s gehen. Das hatten sich die Fußball­fanatiker in Argentinien irgendwie anders vorgestellt. In den meisten Schulen begann der Unterricht später. Die Straßen waren wie ausgestorben, und es wurde nicht besser, als der Alptraum endlich vorbei, die Siegesserie (36 Spiele) gerissen war. Da wird einigen die Medialuna (Hörnchen) im Halse steckengeblieben sein.

Im zweiten Abschnitt hatten die Silberländer ein ausgiebiges Nickerchen gehalten und die inflationär ruppenden Saudis ihre einzigen beiden Chancen in Tore umgetauscht, während Argentinien insgesamt drei Treffer aberkannt wurden. Die Antwort darauf: totale Ideenlosigkeit, keinerlei Aufbäumen. Viereinhalb Jahre Warten, und dann so was. Es glich einer öffentlichen Enthauptung. Nun geht es an diesem Samstag abend für die »Scaloneta« bereits um die Wurst: Gewinnen oder Sterben heißt das Drehbuch. Immerhin, die Nullnummer zwischen Mariachis und Rot-Weiß Polen war umständehalber noch das beste Ergebnis für die Gauchos.

Gegen die Saudis wurde offensichtlich, dass die Albiceleste den Ausfall des verletzten Giovani Lo Celso nicht kompensieren kann. Auch das ungewöhnlich hohe Durchschnittsalter der Startelf (30) verwunderte. Gespannt sein kann man auf die Wechsel Scalonis, wohl vor allem in der Abwehr. Alles andere als ein Sieg gegen den Zweiten der Concacaf-Quali würde ein Land in Depressionen stürzen. Und die WM-Woche begann bereits trist. Vor der Eröffnungsfeier wurde der Tod von Hebe de Bonafini publik, der Präsidentin der Madres de Plaza de Mayo. Am Dienstag trauerte Argentinien um die kubanische Musiklegende Pablo Milanés. Und gestern jährte sich der Todestag Gottes zum zweiten Mal, da starb ein Señor Diego Armando Maradona. Da kann man nur hoffen, dass es die Gauchos nicht machen wie der HSV mit Uwe Seeler. Amén.