»Für sie ist kein Geld da, um mal ins Kino zu gehen«

Uwe Anspach/dpa Kindervesperkirche bietet Kindern ein warmes Mittagsessen und klagt Kinderarmut an (Mannheim, 2.12.2021)

Ein Bündnis von 56 Verbänden und Gewerkschaften hat Bund, Länder und Kommunen dazu aufgefordert, Kinderarmut entschiedener zu bekämpfen. Was war der Auslöser dafür, mit dieser Forderung nun an die Öffentlichkeit zu treten?

Es ist ja nicht der erste Aufruf dieser Art. Seit Jahren weisen wir auf die hohe Kinderarmut in Deutschland hin. Wir sehen zugleich, dass sich die Situation in den vergangenen Jahren deutlich verschärft hat, beispielsweise durch die coronabedingte Schließung von Einrichtungen und Unterstützungsstrukturen wie Kitas, Schulen, Jugendklubs und Familienzentren. Dadurch waren Familien immer wieder auf sich allein gestellt und hohen Belastungen ausgesetzt. Gleichzeitig sind die Lebenshaltungskosten stetig gestiegen und haben durch die aktuelle Inflation schwindelerregende Dimensionen erreicht. Auf Familien, die Sozialleistungen beziehen oder die trotz Erwerbstätigkeit unter der Armutsgrenze liegen, ist der Druck dramatisch gestiegen.

Sie haben erklärt, dass Inflation und Energiekrise viele Familien mit »unfassbarer Wucht« träfen. Können Sie Zahlen nennen, die diese Aussage untermauern?

Die Armutsquote bei Kindern liegt mit 20,8 Prozent auf dem höchsten Stand seit Jahren. Die stark gestiegene Zahl der Menschen, die auf die Unterstützung der Tafeln angewiesen sind, ist besorgniserregend. Unter ihnen sind auch sehr viele Kinder. Unser Kindernothilfefonds, über den wir mit Einzelfallhilfen in Not geratene Familien unterstützen, wird mit Anträgen überhäuft. All das zeigt deutlich, wie dramatisch die Lage ist.

Wie wirkt sich Armut konkret auf Kinder aus?

Wenn Kinder, die in Armut leben, von ihrem Alltag erzählen, gleichen sich die Geschichten immer wieder aufs neue. Sie berichten von Verzicht; davon, dass kein Geld da ist, um mal ins Kino oder Schwimmbad gehen zu können; dass sie in der Schule gemobbt werden, weil sie abgetragene Kleidung anhaben; dass sie nicht auf Kindergeburtstage eingeladen werden, weil sie selbst nicht einladen dürfen oder können. Sie erzählen, dass sie, wenn sie zu einem Kindergeburtstag eingeladen werden, nicht hingehen, weil kein Geld für ein Geschenk da ist. Oder dass sie generell keine Kinder zu sich nach Hause mitbringen, weil sie sich für ihr Zuhause schämen. Diese Beispiele könnte man fast endlos fortsetzen.

Aufgrund der steigenden Preise verarmen Millionen Menschen in diesem Land. Nimmt die Spaltung der Gesellschaft also weiter zu?

Ja, das ist zu befürchten. Wir haben zuletzt eine immer stärkere Polarisierung der Gesellschaft erleben müssen, sei es im alltäglichen Leben oder in den sozialen Netzwerken. Die Verrohung in politischen Auseinandersetzungen hat sich durch die Coronapandemie weiter verstärkt. Dazu kommen Verschwörungsmythen, die häufig auf menschenverachtenden Inhalten basieren. Gleichzeitig müssen wir erleben, wie immer mehr versucht wird, arme Menschen gegeneinander auszuspielen. Das macht uns große Sorge. Geradezu skandalös ist vor diesem Hintergrund auch das Problem der Bildungsbenachteiligung von armen Kindern, das schon seit so vielen Jahren bekannt ist, ohne dass sich grundlegend etwas ändert.

Wie bewerten Sie die bisherige Politik der Ampelkoalition in Sachen Kinderarmut? Tut sie genug?

Wir sehen, dass die Ampelkoalition einiges auf den Weg gebracht hat, um die Kinderarmut in Deutschland zu lindern. Aber das reicht vorne und hinten nicht. Wir brauchen endlich eine Kindergrundsicherung, die ihren Namen verdient. Bis zu ihrer Einführung muss es deutliche Aufschläge auf die bisherigen Transferleistungen geben. Die Förderung armer Familien und ihrer Kinder sowie unbürokratische Zugänge zu armutsvermeidenden Leistungen, sowohl im monetären Bereich als auch bei Infrastrukturleistungen, gehören auf der Prioritätenliste ganz nach oben.