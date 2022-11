Der nächste Austritt

Christian Spicker/imago Flagge immer dabei: Joana Cotar im Bundestag (Berlin, 25.11.2020)

Vor eineinhalb Jahren wollte sie noch Spitzenkandidatin der AfD zur Bundestagswahl werden, jetzt ist Joana Cotar aus Partei und Bundestagsfraktion ausgetreten. Die Begründung liefert Aufklärung darüber, wie weit sich die Konservativen in der Partei zur extremen Rechten geöffnet haben. Mit 83 Abgeordneten zog die AfD im September 2021 in den Bundestag, aktuell sind es noch 78. Nachdem Matthias Helferich (»das freundliche Gesicht des NS«, so seine Selbstcharakterisierung) nicht in die Fraktion aufgenommen wurde, sind mit Johannes Huber, Uwe Witt und Robert Farle drei Fraktionsmitglieder ausgetreten, ihnen folgt jetzt Cotar, die bis zum Sommer auch dem Bundesvorstand der AfD angehörte. Mit ihr geht eine der noch verbliebenen Abgeordneten mit einem bürgerlich-konservativen und marktradikalen Selbstverständnis.

Die beiden Parteivorsitzenden, Alice Weidel und Tino Chrupalla, forderten in einer ersten Reaktion von Cotar, das Bundestagsmandat zurückzugeben. Die Abgeordnete kündigte an, es weiter ausüben zu wollen. Ihren Austritt begründet Cotar einerseits mit internem »Dauermobbing« und Opportunismus, bei dem Überzeugungen für Ämter geopfert würden. Auf der politischen Ebene beklagte sie eine »Anbiederung« der AfD an die »diktatorischen und menschenverachtenden Regime« in Russland, China oder Iran. Den »extremen Rechtsaußenrand« dagegen sieht sie ausdrücklich nicht als Problem, diese Ausrichtung in der Partei sei immer in der Minderheit geblieben.

Cotar, die digitalpolitische Sprecherin ihrer Fraktion war, steht exemplarisch für jenen Teil des Liberalkonservatismus in der AfD, der niemals ein Problem mit Rassismus, Antisemitismus, Geschichtsrevisionismus und der Nähe zu einem rechten Straßenmob hatte. Ihr Problem sind nicht die Höckes, Curios und Tillschneiders in der Partei, sondern deren Abwendung von zentralen Inhalten eines national grundierten Marktradikalismus. Steuersenkungen für »Leistungsträger«, »schlanker Staat«, Absenkung von Sozialleistungen, umfassende Aufrüstung und Standortnationalismus – für diese Punkte steht Cotar. Diese seien jedoch zunehmend in den Hintergrund gedrängt worden.

Ob die am Wochenende neu gegründete Partei »Bündnis Deutschland« eine Option für Konservative aus der AfD und darüber hinaus ist, bleibt abzuwarten. Bisher sind alle Versuche, eine weitere Partei zwischen AfD und CDU zu plazieren, kläglich gescheitert. Cotar spricht in ihrer Austrittserklärung von einer Vernetzung der konservativ-liberalen Kräfte im Land, die jetzt notwendig sei. Angesichts der Stagnation der Union und der Schwäche der FDP scheint es Unruhe in diesem Lager zu geben. Die AfD, die aktuell in Umfragen bei 15 Prozent liegt, ficht das zunächst nicht an. Eher schon die etablierten Parteien dieses Lagers, die bis heute keinen Weg gefunden haben, die Abwanderung nach rechts zu stoppen.