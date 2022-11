Alles ein Märchen

Kai Pfaffenbach/REUTERS Arbeiter im neuen »Education City Stadium« in Doha (15.12.2019)

Irgendwie war ich skeptisch, ich habe es dennoch getan. Gelesen. Während der holprigen, langen S-Bahnfahrt vom hauptstädtischen Zentrum in den Norden Westberlins und noch mehr im übervollen, muffigen Warteraum eines Unfallchirurgen unweit der eintönigen Wohnsilos des Märkisches Viertels. Ich musste ordentlich Ausdauer mitbringen, als ordinärer Kassenpatient allemal. Mein Zeitvertreib: eines der zahlreichen Bücher zur Blut-WM in Katar.

Titel des Druckerzeugnisses: »1001 Macht. Fußball, Flüssiggas, Finanzimperium«. Untertitel: »Der märchenhafte Aufstieg des Emirats Katar vom Wüstenstaat zum Global Player«. Der Autor: Mathias Brüggmann, internationaler Korrespondent beim Handelsblatt. Und, steht in der Verfassernotiz weiter, »bekennender Fan des 1. FC St. Pauli«. Was es nicht besser macht. Auch, weil das »1.« vor dem »FC« falsch ist.

Der Ausgangspunkt des Korrespondenten: »Noch ist Katar uns weitgehend unbekannt.« Deshalb schiebt Brüggmann viel Text vor die beiden Sport- und Fußball-WM-Kapitel. Ein bisschen katarische Landeskunde. Vom einstigen Piratennest zur öligen Sandbank. Ein Flecken Erde, der zum »Spielball zwischen Osmanischem Reich und British Empire« wurde. Ferner Exkurse zu Regionalkonflikten mit den Dauerkonkurrenten Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien. Und nicht zuletzt wiederkehrende Abstecher in die »wundersame« Erfolgsgeschichte Katars vom ökonomischen Nobody zum weltgrößten Flüssiggasexporteur samt gigareicher Herrscherclique. Die statistisch angereicherte Businessbilanz des »Miniwüstenstaates« wirkt wie Bonusmaterial aus Berichten von Wirtschaftsblättern. Von den rund 230 Innenseiten bleiben so nur knapp 70 für das FIFA-Spektakel plus Drumherum.

Einer der Kernsätze Brüggmanns lautet: »Eine deutsch-katarische Energiepartnerschaft« – gemeint ist Robert Habecks Bückling vor Katars Handelsminister Al Thani – »und die Winter-WM sind Chancen, mit einem reformwilligen Land wie Katar im breiten Sinn des Worts ins Geschäft zu kommen.« Dabei rekurriert der Schreiber – wohl in voller wortreicher Sinnesbreite – auf das »Brandtsche Konzept des Wandels durch Annäherung«. »Ostpolitik« für diesen Teil der arabischen Welt also.

Stimmenkauf bei der WM-Vergabe, Bestechung von FIFA-Funktionären, Tausende tote Arbeitsmigranten beim Arenenbau im Staubtrockenen – alles Belegbare tippt Brüggmann nur kurz an, um sogleich im Gegenzug zu relativieren, »Vorzüge« aufzuzeigen. Einige Textproben: »Katar weist weiterhin alle Bestechungsvorwürfe zurück.« Oder: »Das Land sieht sich trotz aller weiter bestehender Mängel als Vorreiter bei Arbeitsschutz und Rechten für Wanderarbeiter.« Oder-oder: »Es sind keine langen Flugreisen nötig, um die einzelnen Spielstätten zu erreichen.« In diesem (regierungsamtlichen) Tenor geht es weiter, seitenweise. Dazu passt: Den WM-Boykott der aktiven Fanszenen hierzulande unter dem Motto »15.000 Tote für 5.760 Minuten Fußball!« übergeht Brüggmann gleich ganz und gar wortlos.

Immerhin, die Lektüre wirkt. Ich kriege Puls im Warteraum der Praxis. Sportwashing im Buchformat, denke ich laut. Genervt unterstreiche ich Wörter, Halbsätze, auch mal einen Absatz. Ziehe Striche kräftig nach, kritzele dazu Fragezeichen, bis die kobaltblaue Kulimine schmiert. Mein Leseleid bleibt nicht unbeobachtet. Die ältere Dame rechts neben mir lukt schon zwischen Brillenrand und FFP2-Maske auf meine kryptischen Marginalien auf den Buchseiten. »Frau Gerber (Name geändert), bitte. Zimmer zwei«, hallt es von der Sprechstundenhilfe durch den Gang. Meine Sitznachbarin. Eben aufgeschreckt, schaue ich mich um, suche nach einem Tischchen mit Exemplaren aus dem »Lesezirkel«, einem monatealten Stern etwa, eine Bunte hätte es auch getan. Gib’s nicht. Dafür ein halb zerfleddertes Geo-Heft mit Themenschwerpunkt Arktis. Ich atme auf. Brüggmann klappe ich zu, verstaue den Band tief im Rucksack. Kurzum, meine Skepsis war berechtigt. Das Buch ist ein Ärgernis.