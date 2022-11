»Wenn der Finanzminister das versucht, ist das schäbig«

F.xKern/imago images/Future Image Will bei Entschädigungen für Naziverbrechen sparen: Finanzminister Christian Lindner (FDP, M., 27.1.2022)

Jährlich leistet der deutsche Staat Entschädigungszahlungen für Opfer des Holocaust. In Zusammenarbeit mit der Jewish Claims Conference erhalten die momentan rund 250.000 Überlebenden einen Betrag, der im sogenannten Luxemburger Abkommen festgelegt ist. Warum sind die Zahlungen noch heute so wichtig?

Weil die Bestrafung der Täter und die Entschädigung der Opfer schon zu den ersten Forderungen der Überlebenden und antifaschistischen Widerstandskämpfer gehörten, die sich direkt nach der Rückkehr aus den Zuchthäusern und KZ organisiert haben. Das sind grundlegende Voraussetzungen für die Gesellschaft der Täter, um mit diesen Verbrechen angemessen umzugehen: nämlich sie als solche zu betrachten und entsprechend zu handeln. Entschädigungszahlungen können natürlich nur einen geringen materiellen Ausgleich schaffen. Wie will man entschädigen, dass Eltern, Kinder, Verwandte umgebracht worden sind? Mit den Zahlungen soll aber zumindest deutlich werden, dass man Schuld und die Tatsache anerkennt, dass Menschen Schaden an Leib und Seele genommen haben. Zumal viele Überlebende im Alter arm und krank sind.

Seit 1952 konnten sich die beiden Seiten immer relativ schnell einigen. Was lief in diesem Jahr anders?

Wir waren nicht dabei. Es wurde allerdings berichtet, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner mit dem Hinweis auf die angeblich notwendige Haushaltsdisziplin versuchte, die Summe zu drücken. Das ist beschämend und nicht akzeptabel.

Anlässlich des 70. Jahrestags des Luxemburger Abkommens hatte der FDP-Politiker Lindner zuvor noch von einer »historischen Verantwortung« gesprochen. Wird Deutschland dieser gerecht?

Nein. Es gibt Gedenkstätten und Gedenktage, an denen Kränze niedergelegt und Reden gehalten werden, die oft Richtiges enthalten. Aber am nächsten Tag läuft alles so weiter wie bisher. Dabei wissen wir, dass viele Opfer bis heute um eine Entschädigung kämpfen müssen. Hier sei auch an die deutschen Kriegsverbrechen in Griechenland und die sogenannten Kriegsanleihen erinnert, die das Land während der Besatzungszeit an die Deutschen zahlen musste. Ähnlich verhält es sich mit der Entschädigung für Ermordete in Italien, an die italienischen Militärinternierten und so weiter und so fort.

Um ein weiteres Beispiel zu nennen: In Hamburg kämpfen wir momentan darum, dass es in der Innenstadt eine Gedenkstätte gibt, die an das Geschehen im ehemaligen Stadthaus erinnert. Das war die Zentrale des Naziterrors schlechthin, für Hamburg und teilweise für ganz Norddeutschland. Dort wurden sämtliche Verbrechen geplant und zum Teil auch umgesetzt: die Deportationen von Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, die Organisation der Zwangsarbeit, die Aufstellung der Polizeibataillone für den Vernichtungskrieg im Osten. Und dort war die Gestapo-Zentrale. Heute ist der Gebäudekomplex ein Luxuseinkaufszentrum. Nach wie vor ist antifaschistischer Widerstand im städtischen Raum Hamburgs unsichtbar. Noch ein Beispiel: Im Zusammenhang mit einer neuen Berliner S-Bahn-Trasse hat man ernsthaft in Betracht gezogen, den Eingang der Baugrube mitten im Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas anzulegen und letzteres für Jahre zu schließen. Allein auf diese Idee zu kommen, finde ich unfassbar.

Trotz der erwähnten »historischen Verantwortung« vertritt das Finanzministerium die Auffassung, die Forderungen der Jewish Claims Conference seien »überzogen«. Was sendet das für ein Signal an die Überlebenden des Holocausts?

Das muss man nicht kommentieren, weil es für sich spricht.

Letztendlich konnte man sich auf einen Betrag von 1,38 Milliarden Euro einigen. Sind Sie mit dem Ergebnis einverstanden?

Dazu kann ich nichts sagen, wir sind ja nicht Verhandlungspartner. Uns interessiert aber, wenn der Bundesfinanzminister in Verhandlungen versucht, längst vereinbarte Zahlungen für Opfer des Holocausts mit dem Verweis auf die deutsche Haushaltslage zu reduzieren. Das ist schlichtweg schäbig.