Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder jungewelt.de/­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Südafrika: Die Grenzen der Befreiung«, von Jens Erik Ambacher und Romin Khan (Hg.), erschienen in der Assoziation A.

Das Buch »Zwischen Süd und Nord. Neue Erzähler aus Mittelamerika«, herausgegeben von Sergio Ramirez, erschienen im Unionsverlag, haben gewonnen: Gisela Bogumil aus Neuss und Andreas Kapischkes aus Michendorf.