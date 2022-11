Günstige Gelegenheit

picture alliance / dpa Angeblich der »strategische Außenposten des Teheraner Regimes in Europa«: die »Blaue Moschee« in Hamburg (2014)

Das Zentrum für die schiitische Glaubensgemeinschaft in Norddeutschland soll geschlossen werden. So will es ein Allparteienbündnis, an dem sich nur die Partei Die Linke nicht beteiligt. Versteckt als Punkt 23 einer langen Resolution, mit der angeblich die Protestbewegung im Iran unterstützt werden soll, stimmte der Bundestag am 9. November mit großer Mehrheit der Forderung zu. Demnach solle die Bundesregierung »prüfen, ob und wie das ›Islamische Zentrum Hamburg‹ als Drehscheibe der Operationen des iranischen Regimes in Deutschland geschlossen werden kann«.

Die CDU/CSU lehnte den Antrag der Ampelkoalition als nicht weitgehend genug ab. AfD und Linkspartei enthielten sich bei der Abstimmung aus entgegengesetzten Gründen: Während die muslimfeindliche AfD eine Stoßrichtung gegen den »islamischen Terrorismus« vermisste, wollte die Linke sich von einigen Aussagen der Resolution abgrenzen, ohne ihnen allerdings deutlich zu widersprechen.

Als Reaktion auf die Forderung des Bundestages erklärte die Hamburger Innenbehörde ihre Bereitschaft, jede erforderliche Unterstützung bei der »Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten« gegen das Islamische Zentrum (IZH) bis hin zu dessen Schließung zu leisten. Gleichzeitig wies Behördensprecher Daniel Schaefer aber auf die Zuständigkeit des Bundesinnenministeriums für die Führung eines Verbotsverfahrens hin.

Behauptungen statt Beweise

Das IZH wird vom Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz schon seit 1993 offiziell »beobachtet« und in dessen Jahresberichten regelmäßig als »strategischer Außenposten des Teheraner Regimes in Europa« sowie als »verfassungsfeindlich« eingestuft. CDU, FDP und AfD fordern seit langem harte Maßnahmen gegen die Einrichtung. SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben sich ihnen in diesem Jahr, unter Verweis auf die Unterdrückung der Protestbewegung im Iran, angeschlossen.

Eine wesentliche politische Schwierigkeit besteht darin, dass das IZH nicht von der optisch sehr auffälligen »Blauen Moschee« an der Hamburger Außenalster zu trennen ist. Die war in der ersten Hälfte der 1960er Jahre nach Plänen deutscher Architekturbüros mit finanzieller Unterstützung von iranischen Großkaufleuten errichtet worden. Die Moschee bietet Platz für bis zu 1.500 Gläubige und stellt den religiösen Mittelpunkt für die in der Großregion Hamburg lebenden Schiiten dar. Praktisch kann man das IZH nicht schließen, ohne auch die religiöse Nutzung der Moschee zu untersagen.

Ohnehin wird beides von Außenstehenden systematisch gleichgesetzt. Die Medien illustrieren Negativberichte über das IZH in der Regel mit Fotos der Moschee. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat es ihnen in seinem letzten Bericht vorgemacht: Das Deckblatt der zehnseitigen Veröffentlichung zeigt eine Männerhand, die einen Vorhang, der an die iranische Staatsflagge erinnert, beiseite zieht und den Blick auf die »Blaue Moschee« freigibt. Dazu kommt der Titel der Broschüre: »IHZ – Außenposten des Teheraner Regimes«.

Beweise für diese Behauptung liefert das Landesamt nicht. Im Gegenteil: Die Verfassungsschützer konstatieren, »das besondere Gewicht des IZH« im Hinblick auf ihre »verfassungsfeindliche Bestrebung« bestehe darin, dass es »nicht offen erkennbar islamistisch auftritt, sondern sich vielmehr als interkulturelle und interreligiöse Begegnungsstätte inszeniert, um als Gesprächspartner in Politik, Kultur und Gesellschaft akzeptiert zu werden«.

Tatsächlich bietet der Internetauftritt des IZH genau dieses Bild: Dessen Leitung hält den Ball betont flach, vermeidet angesichts des immer aggressiveren Kesseltreibens adäquat scharfe Töne, wirbt mit einem jährlichen »Tag der offenen Moschee« und bekundet Solidarität mit jüdischen Gemeinden in der Region, wenn deren Synagogen angegriffen werden.

Das taktische Hauptmittel der Hamburger Senatskoalition von SPD und Grünen gegen das Zentrum, die Moschee an der Alster und letztlich auch gegen die mit ihnen verbundene schiitische Gemeinde ist erpresserischer Druck auf andere Teile des islamischen Spek­trums. Sie sollen dazu gebracht werden, sich organisatorisch von ihnen zu trennen und politisch »auf Distanz« zu ihnen zu gehen. So soll für die Öffentlichkeit vorgeführt werden, dass sie auch in der islamischen Gemeinschaft isoliert seien.

»Rot-Grün« macht Druck

Um das zu erreichen, soll die sogenannte Schura – ein Dachverband von über 40 Moscheen und anderen religiösen Einrichtungen in Hamburg, dem auch das IZH angehört – zu dessen förmlichem Ausschluss genötigt werden. Die Schura ist, neben den auf die Türkei bezogenen Trägern, der wichtigste der islamischen Partner, mit denen der Senat 2012 einen Staatsvertrag geschlossen hatte. Dieses Abkommen, das die Gläubigen des Islam in vielen praktischen Fragen mit den Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften gleichstellen soll, gilt lediglich für zehn Jahre und soll dann hinsichtlich seiner Ergebnisse evaluiert werden. Auf dieser Grundlage soll dann über seine Fortführung und künftige Ausgestaltung entschieden werden.

Darüber wird voraussichtlich noch vor dem Jahreswechsel entschieden werden. Vertreter von SPD und Grünen haben in den letzten Monaten explizit angekündigt, eine Verlängerung des Staatsvertrages könne es nur geben, wenn die Schura zuvor das IZH ausschließt. Das soll, nach aktuellem Stand der Dinge, bei einem Treffen des Dachverbands an diesem Sonntag beraten und beschlossen werden.

Ein Schritt auf diesem Weg ist bereits getan: Der aus drei Männern bestehende Vorstand der Schura, unter denen ein Vertreter des IZH war, wurde im November 2021 umgebildet. Übriggeblieben ist nur ein einziger Vorsitzender, Fatih Yildiz, dem mit Özlem Nas eine stellvertretende Vorsitzende zur Seite gestellt wurde. Beide würden es, ihren bisherigen Äußerungen zufolge, vermutlich bevorzugen, wenn es keinen konfrontativen Bruch mit dem IZH gäbe, sondern dieses seine Mitgliedschaft mehr oder weniger freiwillig »ruhen lassen« würde. Dass dessen Feinde dann Ruhe geben würden, ist allerdings nicht zu erwarten.