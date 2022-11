Piepmatz stürzt ab

Stephen Lam/San Francisco Chronicle/AP/dpa Nutzer und Werbekunden fliehen in Scharen: Twitter-Hauptquartier in San Francisco

Die Twitter-Übernahme durch Elon Musk könnte als die größte Fehlinvestition in der Geschichte des Kapitalismus in Erinnerung bleiben. Ende vergangener Woche räumte der neue Eigentümer erstmals selbst ein, dass ein Kollaps des Unternehmens bevorstehen könnte. Dann hätte der reichste Mann der Welt stolze 44 Milliarden US-Dollar in den Sand gesetzt – so viel hat er sich die Plattform kosten lassen.

Klar ist, eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte war Twitter schon vor dem Kauf nicht. Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Minus abgeschlossen, und auch für das laufende Jahr wurden bereits vor Monaten Verluste prognostiziert. Dass die Plattform mit ihren neulich noch weltweit über 360 Millionen Nutzern binnen weniger Tage komplett im Chaos versinkt, war jedoch nicht absehbar. Zumindest nicht, bis Musk kam, sich am ersten Tag zum »alleinigen Direktor« erklärte und mit blindem Aktionismus drauflosmanagte.

Angetreten als Retter der Meinungsfreiheit beweist Musk von Minute eins an ein unfassbares Maß an betriebswirtschaftlichem Dilettantismus. Nutzer und Werbekunden fliehen in Scharen. Ebenso jene Beschäftigten, soweit sie nicht ohnehin schon fristlos entlassen wurden. Eine Fehlentscheidung folgt auf die nächste, alles wird sofort umgesetzt, vieles kurz darauf wieder zurückgenommen. Der Konzern befindet sich im Schlingerkurs Richtung Abgrund. Ein tragfähiges Geschäftsmodell ist nicht einmal mehr im Ansatz zu erkennen.

Willkürliche Entlassungen

Am Anfang standen der Rausschmiss großer Teile des Managements und eine willkürliche Entlassungswelle, von der jeder zweite Beschäftigte betroffen ist. Abteilungen, die mit Content-Moderation, Fragen digitaler Ethik oder Öffentlichkeitsarbeit zu tun hatten, wurden komplett dicht gemacht – freie Fahrt für Hassrede und Desinformation. Andere Bereiche wurden ohne Sinn und Verstand zusammengestrichen. Die Gefeuerten organisieren sich und haben angesichts des willkürlichen Charakters der Massenentlassungen und des Ignorierens jeglicher Kündigungsfristen das Arbeitsrecht auf ihrer Seite. Da kommt noch Ärger auf die neue Führungsriege zu.

Aber auch die Verbleibenden hat Musk gegen sich aufgebracht. Wer es sich leisten kann, verlässt das sinkende Schiff freiwillig. Der neue Direktor hat ein Klima der Angst geschaffen, niemand weiß mehr, wie es mit ihm, seiner Abteilung, dem Unternehmen weitergeht. Und die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich rapide. Vergangene Woche erklärte der neue Chef in seiner ersten Mail an die Belegschaft das mobile Arbeiten für beendet. Er erwarte von allen, mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro zu verbringen. Ähnlich war er schon in seinen anderen Unternehmen vorgegangen. »Wenn Sie nicht erscheinen, gehen wir davon aus, dass Sie gekündigt haben«, hatte er einst in einer Mail an die Angestellten seiner Autofirma Tesla verkündet.

Der Exodus der Werbekunden vollzieht sich noch schneller. Da die Kommunikation auf der Plattform völlig zu verrohen und Twitter zu einem Ort zu werden droht, an dem jeder seinen Cybermüll ungefiltert abladen kann, wird die Kooperation zur Imagegefahr. Unmittelbar nach der Übernahme sind diverse Kampagnen angelaufen, um Werbekunden von Twitter wegzubringen. Zahlreiche Großunternehmen wie VW, General Motors, Pfizer, Opel und United Airlines haben der Plattform bereits den Rücken gekehrt. Andere warten noch.

Ursprünglich hatte Musk versucht, die zahlenden Kunden zu beschwichtigen, Twitter werde kein »Hort von Hetze und Hassbotschaften« werden. Nachdem das nicht verfing, drohte er den scheidenden Anzeigenpartnern mit einer Gegenkampagne. Zuletzt versuchte er sie wieder zu umgarnen und mit rosigen Geschäftsaussichten zu ködern – die allerdings schwer darstellbar sind. Es half alles nichts, der Umsatzeinbruch bleibt dramatisch. Denn ohne Werbung ist Twitter nichts. Schließlich beliefen sich die Einnahmen aus dem Anzeigengeschäft auf zuletzt rund 4,5 Milliarden Dollar – und damit auf 90 Prozent der Gesamteinnahmen des Konzerns.

Flucht Richtung Mastodon

Die verbleibenden Geldgeber im Boot zu halten, dürfte immer schwieriger werden, je tiefer die Zahl der Nutzenden sinkt. In Reaktion auf die Übernahme durch Musk und die Sorge um die Qualität des Dienstes hat allerdings die Austrittswelle auch unter diesen längst begonnen – etwa in Richtung der dezentralen Alternative Mastodon. Der deutsche Anbieter konnte vergangene Woche erstmals die Eine-Million-Nutzer-Marke knacken, nachdem sich die Zahl der monatlich Aktiven seit Musks Twitter-Übernahme binnen einer Woche verdoppelt hatte.

Der neue Twitter-Alleinherrscher hatte dann die Idee, verschiedenfarbige Häkchen für offizielle und prominente Kunden einzuführen. Hat er auch gemacht, nur um sie ein paar Stunden später wieder abzuschaffen. »Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Twitter in den kommenden Monaten jede Menge dummer Sachen machen wird«, kommentierte er das selbst – per Tweet. Die jüngste Idee zur Einnahmestabilisierung ohne Werbepartner sind bezahlte Accounts mit Abos für 7,99 US-Dollar pro Monat. Doch wer wird da schon mitmachen, wenn die Community im Schrumpfen begriffen ist und Alternativen wie Mastodon kostenlos verfügbar sind?

Schließlich drohen behördenseitig weitere Probleme. So äußerte etwa US-Präsident Joseph Biden am vergangenen Mittwoch, er denke, »dass Elon Musks Kooperationen und technische Beziehungen mit anderen Ländern es wert sind, geprüft zu werden«. Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC beobachtet nach eigenen Angaben »die jüngsten Entwicklungen bei Twitter mit großer Sorge«, und die EU-Kommission, deren Digital Services Act mit Regeln für Anbieter digitaler Dienstleistungen gerade in Kraft getreten ist, weist ausdrücklich darauf hin, dass die Gesetze auch für Twitter gelten.