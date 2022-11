Nachschlag: Krank hält man es aus

Universum Film/dpa Zumindest die Schauspieler sind nett und schreien nicht laut herum: »Knives out«

Wenn man krank auf der Couch liegt, ist einem egal, was man sich da in der Glotze anschaut. Fast. Sollte idealerweise nicht anstrengend sein. Sollte aber auch nicht allzusehr nerven. Dann zappt man so rum, durchstöbert Netflix, und am Ende ist es einem dann doch wieder egal. Hauptsache, irgendwas läuft. Beispielsweise die US-Krimikomödie »Knives Out«. Da tauchen auf dem Bildschirm unter anderem Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Don Johnson und auch Christopher Plummer auf. Also, warum nicht. Dann merkt man, dass es so eine Art Agatha-Christie-Kammerspiel in einem hochherrschaftlichen Haus ist. Der Ermordete ein erfolgreicher Krimiautor, die Täterin oder der Täter aus dem engsten Familienkreis, alle hätten ein Motiv. Die Polizei ist unfähig, ein verschrobener Privatdetektiv muss die Angelegenheit klären. Kennt man irgendwie alles schon, zumindest die Schauspieler sind nett und schreien nicht laut herum. Gähnen, Fiebermessen, keine Lust, was anderes zu suchen, auf der Couch umdrehen. (mik)