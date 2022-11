Nick Brauns/jW Auf den Asphalt geklebt: Blockade der »Letzten Generation« im Berufsverkehr (Berlin, 19.10.2022)

Die Aktionen der Klimaschutzgruppe »Letzte Generation«, bei denen sich die Aktivisten auf Straßen festkleben, sorgen für Schlagzeilen. Wie steht Ende Gelände dazu?

Wir als Bündnis haben uns bewusst dafür entschieden, unsere Aktionen als Massenaktionen zu organisieren. Wir gehen an die Orte der Zerstörung, also in die Tagebaugruben, an die Baustellen der geplanten LNG-Terminals oder in den Hamburger Hafen. Dort haben wir bei unserem Klimacamp im August zum Beispiel Brücken und Straßen blockiert. Unser Ansatz ist antikapitalistisch und systemkritisch, mit unseren Aktionen wollen wir ein rundes Bild zeichnen. Wir adressieren unseren Protest an die Industrie, an die Großkonzerne und das kapitalistische Wirtschaftssystem, das maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass dieser Planet zerstört wird.

»Letzte Generation« geht aber mit den Klebeaktionen noch einen Schritt weiter.

Es ist gut, dass es unterschiedliche Akteure in der Klimaschutzbewegung gibt, die sich eben auch für andere Aktionsformen entscheiden. Fridays for Future organisiert zum Beispiel Großdemonstrationen. Inwieweit bestimmte Aktionsformen zielführend und erfolgreich sind, darüber erlaube ich mir kein Urteil. Für uns ist wichtig, dass die Sicherheit von Menschen an oberster Stelle steht. Das ist so auch Teil unseres Aktionskonsenses.

Mit ihren Aktionen hat die Gruppe »Letzte Generation« ein großes Medienecho ausgelöst. Ist das nicht auch schon ein Erfolg?

Doch, das muss man ihnen lassen. Ihr Ziel ist es, mit Aktionen wie dem Festkleben der Hände auf Straßen große Aufmerksamkeit zu erreichen, und das schaffen sie auch immer wieder. Was ich auch nachvollziehen kann, sind die große Frustration und das Gefühl der Ohnmacht, dieses Gefühl: »Es ändert sich ja sowieso nichts.«

Bei Ihrem Aktionscamp in Hamburg im August wurde ein neuer Aktionskonsens beschlossen. Es heißt, der Konsens schließe auch militante Aktionen ein, wie sie etwa vom schwedischen Theoretiker Andreas Malm gutgeheißen werden, etwa Sabotage an Pipelines. Ist das richtig?

Ende Gelände hat in diesem Jahr einen neuen Aktionskonsens formuliert. Und in diesem steht, dass wir es gutheißen, wenn Menschen sich für bestimmte Aktionen entscheiden, mit denen auch langfristig schädliche Infrastruktur aus dem Betrieb genommen werden kann. Unsere oberste Priorität ist dabei aber, dass keine Menschen gefährdet werden. Wir haben uns dafür entschieden, im Angesicht diverser Krisen die ganze Bandbreite zivilen Ungehorsams für uns nutzbar zu machen.

Sind Bündnis 90/Die Grünen nach den Beschlüssen auf ihrem Bundesparteitag in Bonn noch ein Bündnispartner für Ende Gelände?

Es ist ja schon seit Jahren feststellbar, dass einfach nichts passiert und dass vor allem die Grünen »Klimastraftäter« sind. Wir registrieren immer wieder, dass Dinge versprochen und dann nicht gehalten werden. Dass auf dem Grünen-Parteitag zuletzt sogar beschlossen wurde, das Dorf Lützerath abzubaggern, das ist ein neuerlicher Skandal. Wir haben aber auch nicht wirklich damit gerechnet, dass man hier auf die Grünen zählen kann.

Wir brauchen nicht noch weitere Investitionen in den Kohleabbau. Wir hätten eigentlich schon vorvorgestern damit anfangen sollen, noch mehr in erneuerbare Energien zu investieren anstatt noch ein Dorf wegzubaggern, nur damit der Energiekonzern RWE noch mal schön fett absahnen kann. Das macht uns unglaublich wütend. Deshalb findet am kommenden Wochenende in Lützerath eine Großdemonstration statt, zu der wir auch mobilisieren.

In Ägypten ist derzeit die Weltklimakonferenz. Erwarten Sie von der Konferenz etwas?

Nein. Ich finde es zum Beispiel absurd, wenn Bundeskanzler Olaf Scholz sich hinstellt und sagt, es würde zuviel in fossile Energien investiert, wobei er selbst genau diesen Kurs hierzulande billigt. Sicher ist es gut, wenn über Ausgleichszahlungen an betroffene Länder geredet wird, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Konsequenter Klimaschutz fängt da an, wo wir das System hinterfragen, in dem wir leben, und konsequent anfangen, dezentrale Energieversorgung zu gestalten. Für mich ist letztlich eine Farce, was in Ägypten passiert.