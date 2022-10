Tesla will Produktion in Grünheide ausbauen

Christophe Gateau/dpa Tesla-Ausbau: Bereits am Freitag abend begannen die Rodungsarbeiten in einem Waldstück auf dem Gelände in Grünheide

Grünheide. US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion in Grünheide bei Berlin vergrößern. Am Freitag hieß es laut dpa aus dem Unternehmen, derzeit werde die nächste Ausbaustufe auf dem bestehenden Gelände vorbereitet, um die Kapazität zu erweitern. Dazu würden 70 Hektar Kiefernwald gerodet. Die Genehmigung für die Rodung, die bereits am Abend begann, liege vor. Einen Antrag für den Ausbau bereitet Tesla vor. Dafür ist auch ein neues umweltrechtliches Verfahren nötig. Nach eigenen Angaben sind bei Tesla derzeit mehr als 7.000 Beschäftigte angestellt. Es sollen einmal 12.000 Beschäftigte werden, mit dem Ausbau würden es noch mehr. Unklar war zunächst, wie umfangreich der Ausbau sein soll. Tesla sprach von zusätzlicher Produktionskapazität im nördlichen Teil des Geländes.

Mit der Ankündigung der nächsten Ausbaustufe der Autofabrik bekenne sich Tesla klar zum Standort Brandenburg, frohlockte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag: »Deshalb freue ich mich über die Nachricht.« (dpa/jW)