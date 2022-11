Nachschlag: Räuberbaron Musk

REUTERS/Hannibal Hanschke Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt

»Die USA, das reichste Land der Welt« – damit startet der dritte Teil der Reihe »Tycoons – die Macht der Milliardäre«. 700 gibt es davon in den Staaten. Der reichste von ihnen ist Elon Musk (Kontostand: 256 Milliarden Dollar). Weil ihn in seiner Kindheit andere Mitbewerber eine Treppe runtergestoßen hätten, sei er ein ehrgeiziger Unternehmer geworden, der es allen beweisen will. Doch wie bei den Gründern des amerikanischen Kapitalismus im 19. Jahrhundert handele es sich bei Musk um einen »Räuberbaron«. Elon weiß, dass auf der Erde nicht jeder reich werden kann, wenn er sich bei der Arbeit besonders anstrengt. Damit der amerikanische Traum aber nicht platzt, will der Tesla-Chef neue Räume im Weltraum erschließen. Mit hochexplosiven Raketen plant er, Millionen Menschen auf den Mars abzuschieben. Ein wahrer »Tycoon« denke allerdings langfristig. Wer sich bis dahin auf der Erde nicht mit dem Kapitalismus versöhnen kann, den will der Twitter-Herrscher mit sozialen Medien ruhigstellen. (bk)