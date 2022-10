Tim Oelbermann/imago images Spontandemo in Wuppertal nach dem Tod des 25jährigen Griechen. (7.11.2021)

Der Tod von Georgios Zantiotis im Polizeigewahrsam in Wuppertal ist nun ein Jahr her. Für diesen Dienstag hat Ihre Initiative zur Demonstration in der Stadt aufgerufen. Wofür gehen Sie auf die Straße, und wer unterstützt Ihr Anliegen?

An diesem 1. November gedenken wir Georgios Zantiotis und allen anderen Opfern von Polizeigewalt. Zudem kritisieren wir die rassistischen Polizeikontrollen im Stadtteil. Wir stehen nicht nur an diesem Tag solidarisch an der Seite der Familie Zantiotis. Wir werden auch zukünftig gemeinsam mit der »Karawane« und weiteren politischen Initiativen eine unabhängige Aufklärung der Todesumstände anstreben.

Können Sie rekapitulieren, was damals geschah?

Vor einem Jahr starb Georgios Zantiotis im Alter von 25 Jahren bei einem Polizeieinsatz. Laut Polizei war diese von einem Taxifahrer gerufen worden, da sich seine Fahrgäste gestritten hätten. Die Beamten brachten Georgios Zantiotis gewaltsam zu Boden und nahmen ihn in Gewahrsam. Bis heute wissen wir nicht warum. Die Polizei sagt, er habe eine Beamtin angegriffen. Das widerspricht der öffentlichen Aussage der Schwester von Georgios. In einem Video der Festnahme schreit sie laut: »Lasst ihn los, er ist noch ein Kind!« In einer Zelle des Landgerichts wurde Georgios unter Zwang Blut entnommen. Dabei starb er. Griechische Medien griffen das auf, und erst nach sechs Tagen sah sich der Pressesprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft, Wolf-Tilman Baumert, gezwungen, die Öffentlichkeit zu informieren. Er gab an: »Es handelte sich um eine natürliche Todesursache. Ich habe das nicht für berichtenswert gehalten.«

Das Verfahren wurde inzwischen eingestellt. Welche Fragen bleiben für Sie offen?

Bis heute ist die Todesursache nicht geklärt. Wir wissen nicht, was genau im Gewahrsam passiert ist. Der Verdacht bleibt, dass die Aussagen der Polizei abgestimmt sein könnten. Auch fragen wir uns: Waren die diensthabenden Beamtinnen und Beamten in Nazichats organisiert? War der Tod von Georgios eine Konsequenz aus einer Verabredung zu Gewalttaten im Dienst? Warum wurde der bei der Festnahme gerufene Rettungsdienst wieder weggeschickt? Warum wurde eine halbe Stunde später dreimal gewaltsam versucht, ihm Blut abzunehmen? Wie rechtfertigt der eingesetzte Arzt sein Handeln?

Die Familie hatte im Januar 2022 Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens gestellt. Ende August lehnte die Generalstaatsanwaltschaft die Beschwerde ab. Die Familie von Georgios Zantiotis legte Rechtsmittel gegen die Einstellung des Verfahrens ein und beantragte eine gerichtliche Entscheidung beim OLG Düsseldorf.

Seitdem gab es weitere Todesfälle in Gewahrsam oder während Polizeieinsätzen. Wo ziehen Sie Parallelen?

Wenn Menschen durch die Hände von Polizisten sterben, handelt es sich bei den Opfern nahezu ausschließlich um Angehörige marginalisierter Gruppen. Außerdem kommen immer wieder Menschen, die sich in psychischen Ausnahmesituationen befinden oder an psychischen Erkrankungen leiden, bei Polizeieinsätzen ums Leben. Oft handelt es sich hierbei um Personen, bei denen es eine besondere Sensibilität und Kenntnis der Krankheits- oder Gemütslage im Umgang erfordert. Die Berichte über die Tathergänge machen deutlich, dass es hier an Fachkompetenz mangelt. Eine weitere Parallele ist die öffentliche Stigmatisierung und Kriminalisierung der Opfer, während es bei fast allen dieser Fälle zu keinen strafrechtlichen Anklagen oder auch nur zu einer Disziplinarstrafe für die Beamtinnen und Beamten kam.

Sie fordern eine unabhängige Untersuchung aller Todesfälle im Polizeigewahrsam.

Bisher ermitteln die Behörden gegen sich selbst, und meist wird das Verfahren schon nach kurzer Zeit eingestellt. Das zu verhindern, oder eingestellte Fälle wieder neu aufzurollen, kostet Angehörige sowie Aktivistinnen und Aktivisten viel Kraft – und auch Geld. Uns ist wichtig, dass die oft kleinen und selbstorganisierten Initiativen ihre eigenen Erfahrungen und Expertisen teilen und so das gesellschaftliche Bewusstsein für solche Todesfälle geschärft wird. Auf staatliche Behörden können wir nicht vertrauen.