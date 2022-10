Andrew Gombert Ein Messebesucher spielt mit der PSP Go am Eröffnungstag der E3 Expo 2009 in Los Angeles (1.6.2009)

Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag mit der Prüfung begonnen, ob sogenannte Cheat-Programme, mit denen Computerspieler vorgesehene Beschränkungen umgehen können, zulässig sind. Geklagt hat der Playstation-Hersteller Sony. Er fordert von den Entwicklern und Verkäufern einer Cheat-Software Schadenersatz wegen einer Verletzung von Urheberrechten. «Cheat» ist ein englisches Verb und bedeutet schummeln oder betrügen. Im konkreten Fall geht es um ein Rennspiel für eine inzwischen nicht mehr produzierte mobile Spielkonsole (PlayStation Portable). Dank der zusätzlichen Funktionen durch die Schummel-Software war es Spielern hier zum Beispiel möglich, den «Turbo» unbeschränkt zu nutzen oder von Anfang an Fahrer auszuwählen, die eigentlich erst ab einem höheren Punktestand zur Verfügung stehen sollten. Das habe der Programmierer so nicht vorgesehen, sagte Rechtsanwalt Bernhard Arnold, der die Playstation-Tochter von Sony in den Vorinstanzen vertreten hatte. Cheat-Software sei aber generell für die Branche und auch für die Spielerinnen und Spieler ein Problem: «Dass die Regeln für alle die gleichen sind, ist wichtig, um den Spielspaß, die Vergleichbarkeit der Ergebnisse aufrechtzuerhalten.» Der Anwalt des Software-Entwicklers, Christian Triebe, verwies dagegen auf den Gesetzgeber. Diesem sei wichtig gewesen, dass Computerprogramme untereinander kommunizieren könnten – auch um angesichts marktstarker Hersteller den Wettbewerb zu fördern. Rechtlich geht es in dem Verfahren um die Frage, ob das Spiel «umgearbeitet» wurde – das wäre laut Urheberrechtsgesetz verboten. Die Spielidee allein ist dagegen nicht geschützt. Die Entscheidung soll am 23. Februar verkündet werden. (dpa/jW)