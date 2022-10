Slowakei: Hackerangriff legt Parlament lahm

Michel Spingler/AP/dpa Gefahren der Digitalisierung: Nach einem Hackerangriff im slowakischen Parlament funktionierten nicht einmal die Registrierkasse der Parlamentskantine (Symbolbild)

Bratislava. Ein Hackerangriff hat am Donnerstag das Parlament der Slowakei lahmgelegt. Parlamentspräsident Boris Kollar unterbrach die laufende Sitzung der Abgeordneten in der Hauptstadt Bratislava nach dem Ausfall aller Computersysteme zunächst. Nachdem klar wurde, dass es sich um einen Hackerangriff handelte, vertagte sich das Parlament auf den 8. November. Unklar war zunächst, wer hinter dem Angriff steckt. Betroffen waren neben der für Abstimmungen erforderlichen Technik auch die Telefonverbindungen, wie Kollar im Nachrichtensender TA3 berichtete. Nicht einmal die Registrierkasse der Parlamentskantine funktionierte noch. An der Suche nach Tätern und Hintergründen werde »fieberhaft gearbeitet«, versprach der rechte Politiker. (dpa/jW)