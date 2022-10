Türkische Ärztepräsidentin in Untersuchungshaft

Burhan Ozbilici Sebnem Korur Fincanci(Ankara, 4.2.2022)

Ankara. Die Generalstaatsanwaltschaft Ankara hat am Donnerstag einen Haftbefehl gegen die Vorsitzende des türkischen Ärzteverbands (TTB), Şebnem Korur Fincancı, erlassen. Die international bekannte Medizinerin war am Mittwochmorgen in ihrer Wohnung in Istanbul festgenommen und nach Ankara gebracht worden. Dort wurde sie am Donnerstag vier Stunden lang verhört, ehe sie in die Frauenvollzugsanstalt im Gefängniskomplex Sincan überstellt wurde. Hintergrund des vergangene Woche eingeleiteten Strafverfahrens sind Äußerungen Fincancıs in einer Sendung des kurdischen TV-Senders Medya Haber zu dem mutmaßlichen Einsatz von chemischen Kampfstoffen gegen die Guerilla der Arbeiterpartei Kurdistans PKK durch die türkische Armee im Nordirak. In der vor einer Woche ausgestrahlten Sendung schilderte die Medizinerin ihre Eindrücke von Videoaufnahmen, die zwei sterbende Guerillas nach dem mutmaßlichen Kontakt mit toxischen Substanzen zeigen. Fincancı hatte erklärt, die gezeigten Symptome deuteten auf einen Einsatz von Nervenkampfstoffen hin, der einen Verstoß gegen das Übereinkommen über das Verbot chemischer Waffen (CWÜ) darstellen würde. Zudem hatte sie eine unabhängige internationale Untersuchung gefordert. Daraufhin hatten Politiker der Regierungsallianz aus der islamistischen AKP und der faschistischen MHP eine Hetzkampagne gegen die Medizinerin und den TTB gestartet. Der türkische Justizminister, Bekir Bozdag warf der Vereinigung laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu vor, mit «dem Munde der Terrororganisationen» - gemeint ist die PKK - zu sprechen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zudem gefordert, Fincanci solle ihres Amtes enthoben werden. (ANF/jW)