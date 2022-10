EU-»Wettbewerbshüter«: Philip Morris darf Swedish Match schlucken

REUTERS/Denis Balibouse/File Photo/File Photo Geschäft mit dem Qualm: Philip Morris-Fabrik im schweizerischen Neuchâtel

Brüssel. Der US-amerikanische Tabakkonzern Philip Morris darf nach einer Entscheidung der zuständigen EU-Behörde den Hersteller rauchfreier Tabakprodukte Swedish Match kaufen. Die EU-Kommission genehmigte die milliardenschwere Übernahme des europäischen Konkurrenten am Dienstag unter Auflagen, wie die Behörde mitteilte. Voraussetzung ist demnach die Zusage des US-Konzerns, den Logistikbereich von Swedish Match, SMD Logistics, zu verkaufen. Philip Morris will mit der Übernahme wegen des schwindenden Zigarettenkonsums seine Aktivitäten abseits des klassischen Tabakgeschäfts ausbauen. Im Mai hatte der US-Konzern ein Angebot über 106 Schwedische Kronen je Aktie vorgelegt und dies vor wenigen Tagen auf 116 Kronen erhöht, was einem Transaktionsvolumen von bis zu 176,4 Milliarden Kronen (16,1 Mrd Euro) entspreche. Die Annahmefrist läuft demnach bis zum 4. November. Das schwedische Unternehmen ist unter anderem für Nikotinbeutel und Kautabak bekannt. (dpa/jW)