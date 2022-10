Heterogene Demo

Markus Schreiber/AP Photo/dpa

Berlin. Am Sonnabend haben sich in Berlin rund 80.000 Menschen bei einer Großdemonstration mit der Protestbewegung gegen die iranische Regierung solidarisiert. Angemeldet hatte die Demo ein »Woman*-Life-Freedom-Kollektiv«, das sich nach eigenem Bekunden gegen Unterdrückung und Diskriminierung im Iran starkmachen will. Zu der Veranstaltung hatten zahlreiche exiliranische Organisationen europaweit mobilisiert. Inhaltlich bot die Demonstration, zu der neben Gruppierungen wie den stark vertretenen sogenannten Volksmudschaheddin, deren Führung über enge Verbindungen zu »westlichen« Geheimdiensten und Außenministerien verfügt, und Anhängern des 1979 gestürzten Schah-Regimes auch linke Organisationen aufgerufen hatten, ein heterogenes Bild. Deutsche Medien gaben fast ausschließlich Stimmen eine Bühne, die einen »härteren Kurs« Berlins und Brüssels gegenüber Teheran und den Abbruch der Atomverhandlungen fordern. (jW)