Zweiter Anlauf

Dortmund. Die Deutsche Eislaufunion (DEU) hat nach verbandsinternen Streitereien eine neue Führung bestimmt. Während der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag in Dortmund wurde der Sportjournalist Andreas Wagner einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Wagner löst Dieter Hillebrand ab, der 16 Jahre lang DEU-Präsident war. Die Wahl einer neuen Führung des Verbandes war am 10. September während der ordentlichen Mitgliederversammlung in München an Querelen gescheitert. (dpa/jW)