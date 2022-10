Blick in Blackbox

photonews.at/imago images Der Bericht bescheinigt der Agentur von Exfinanzminister Blümel (Mitte) Postenschacher, Kungelei und Geldverschwendung.

Voilà! Da ist er also, der Prüfbericht des Rechnungshofs der Republik Österreich (RH) zur Cofag, der Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes GmbH. Jener Agentur, die eilig seitens der ÖVP-Grünen-Regierung unter Federführung des damaligen Finanzministers Gernot Blümel (ÖVP) zu Beginn der Coronakrise im Frühjahr 2020 installiert worden war. Ihre Aufgabe: Hilfen für kriselnde Unternehmen, ganz unbürokratisch in Milliardenhöhe. Nur, das von den Rechnungsprüfern am Freitag vorgelegte, 220 Seiten starke Werk belegt eins: Postenschacher, Kungelei, Geldverschwendung. Überprüft wurde der Zeitraum März 2020 bis Juni 2021.

Abkassiert haben vor allem Konzerne samt Töchter. Denn »die maximal erzielbare Zuschusshöhe im Konzern hing von der Zahl der antragsberechtigten Unternehmen ab«. Ein »beträchtliches Überförderungspotential«, monierte der RH. Und: Für externe Berater, die rund 20 Millionen an Gagen einstreichen konnten, war die Cofag ein Jobparadies. Umgerechnet sei dies eine Arbeitskapazität von mehr als 200 Vollzeitstellen gewesen, so die amtlichen Checker. Besonderes Schmankerl: Ein externer Protokollführer für die Sitzungen des Aufsichtsrates strich allein in sechs Monaten gut 125.000 Euro ein. Ein Günstling mit ÖVP-Parteibuch, so munkeln böse Zungen.

Und überhaupt, den RH-Prüfern ist unklar, wozu es die Cofag als neue Abwicklungsstelle für Coronahilfen brauchte. Das Finanzministerium hätte auf eigene Kapazitäten zurückgreifen können, Finanzämter oder die staatliche Förderbank AWS etwa. Institutionen, die über alle Unternehmensdaten verfügen. Der RH kritisiert zudem, dass die Förderagentur eingerichtet wurde, »ohne die Willensbildung und Entscheidungsfindung im Finanzministerium nachvollziehbar zu dokumentieren und ohne Alternativen abzuwägen.« Fazit des Berichts: Der RH empfiehlt die Auflösung der Cofag.

Die Opposition im Nationalrat – SPÖ, FPÖ und Neos – sieht sich bestätigt. Unisono. Konstruktion, Besetzung, Ausgabenpolitik der Cofag – alles undurchsichtig. Eine Agentur mit einem 19-Milliarden-Euro-Budget aus dem Steuersäckel ohne parlamentarische Kontrolle. Kurzum, eine Blackbox.

SPÖ-Rechnungshofsprecherin Karin Greiner beklagte am Freitag: »Freunde und Großspender der ÖVP wurden mit überbordenden Förderungen und lukrativen Verträgen bedient, während die Bevölkerung zunehmend unter der Teuerung leidet.« Skandalös. Transparenz sei nun das oberste Gebot. Deshalb würden die Sozialdemokraten einen kleinen Untersuchungsausschuss beantragen. Das sieht die rechte FPÖ ähnlich. Die Cofag sei ein »heißer Kandidat« für einen weiteren Ausschuss, so Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionsvorsitzender im ÖVP-Korruptionsausschuss, gleichentags gegenüber Medienvertretern.

Karin Doppelbauer von den liberalen Neos war am Freitag energischer. Die Cofag müsse »sofort aufgelöst werden«, wurde die Budget- und Finanzsprecherin ihres Parlamentsklubs in einer Mitteilung zitiert. Freunderlwirtschaft dürfe nicht auch noch »einen rechtlichen Rahmen« erhalten. Doppelbauer verlangte seitens der »schwarz-grünen« Bundesregierung, zu einer nachhaltigen Budgetpolitik zurückzukehren. Das heißt? »Unternehmen brauchen Luft zum Atmen und Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto.« Daher, auf eine Krisenformel gebracht: Steuern runter, Gehälter rauf.

ÖVP und Grüne äußerten sich bislang nicht zum RH-Bericht. Das blieb der Kapitalseite vorbehalten. Die Cofag habe Liquiditätsengpässe und damit Firmenpleiten durch rasche Auszahlungen vermieden, meinte der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, Karlheinz Kopf, via Statement.

Das verfängt nicht bei jedem. Ärger droht den Cofag-Machern nämlich gleichfalls vom Verfassungsgerichtshof. Der hatte kürzlich Bedenken hinsichtlich der Abwicklung der Coronahilfen verlautbaren lassen und Mitte Oktober ein »amtswegiges Prüfverfahren« eingeleitet. Bericht folgt. Nach den Rechnungsprüfern also die Verfassungsrichter.