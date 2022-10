Knappes Rennen

Mariana Greif/REUTERS Am Sonntag (Ortszeit) waren rund 120 Millionen Brasilianer dazu aufgerufen, in einer Stichwahl den neuen Präsidenten zu wählen (Sao Paulo, 30.10.2022)

Am Sonntag (Ortszeit) waren rund 120 Millionen Brasilianer dazu aufgerufen, in einer Stichwahl den neuen Präsidenten zu wählen. Der ultrarechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro trat gegen den linken ehemaligen Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva an. Lula grüßte seine Anhänger nach der Stimmabgabe in einem Wahllokal in São Bernardo do Campo am Stadtrand von São Paulo (Bild). In Umfragen hatte Lula zuletzt einen leichten Vorsprung. Die Wahlbehörden rechnen mit einem knappen Wahlausgang. Mit dem Ergebnis wurde in der Nacht auf Montag gerechnet. (dpa/jW)