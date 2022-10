»Vielen wird die Abschiebung angedroht«

Attila Husejnow/ZUMA Wire/imago Schon während der Flucht aus der Ukraine wurden Afrikaner diskriminiert, die Ungleichbehandlung mit ukrainischen Geflüchteten setzt sich in der BRD fort (Medyka/Polen, 1.3.2022)

Mit welchen Schwierigkeiten sind Geflüchtete aus der Ukraine mit Drittstaatsangehörigkeit konfrontiert? Was berichten Ihre Klienten?

Der Hamburger Senat war sehr stolz darauf, Studenten aus Drittstaaten die Möglichkeit zu geben, ihr Studium fortzusetzen oder ihre Ausbildung abzuschließen. Tatsächlich haben aber nicht alle Studenten eine sechsmonatige Fiktionsbescheinigung erhalten. Nun beginnen auch die Fiktionsbescheinigungen auszulaufen und das Versprechen des Senats wird wieder einmal nicht eingehalten. Vielen wird nun direkt die Abschiebung angedroht. In der Praxis werden sie anders und oft willkürlich behandelt, auch wenn sie einen legalen Aufenthalt zum Studium in der Ukraine nachweisen können und einen Pass haben. Monatelange Bearbeitungszeiten mit unterschiedlichen Ergebnissen bei gleichen Voraussetzungen führten zu prekären Lebenssituationen der traumatisierten Kriegsgeflüchteten. Nun bekommen sie unverständliche Ablehnungsbescheide durch die Innenbehörde und sogenannte Grenzübertrittsbescheinigungen.

Es gibt offenbar eine Diskriminierung von People of Color, die aus der Ukraine geflohen sind. Können Sie konkrete Beispiele nennen?

Ja. Ich berate einen Medizinstudenten aus Nigeria, der von der Ausländerbehörde aufgefordert wurde, Deutschland bis zum 9. November zu verlassen. Zur Begründung heißt es, dass sein Sprachkurs nicht der Vorbereitung auf ein Studium diene. Obwohl er an einem Vorbereitungskurs der Hamburger Universität teilnimmt, wird ihm gesagt, dass dies nicht anerkannt werde, da er dafür an der Universität immatrikuliert sein müsse. Obwohl er als Pflegeassistent arbeitet, heißt es, dass es sich dabei nicht um eine Arbeit als »Fachkraft« handele. Studenten sollen nach nur sechs Monaten das Sprachniveau B1 oder C1 vorweisen, die Zulassung an einer Universität oder zu einer Ausbildung und einen Einkommensnachweis vorlegen. Alle Drittstaatsangehörigen müssen zudem nachweisen, dass sie nicht sicher und dauerhaft in ihr jeweiliges Heimatland zurückkehren können.

Gibt es weitere Probleme im Umgang der Behörden mit den Betroffenen?

Manche Kriegsflüchtlinge werden automatisch in Asylverfahren gezwungen, obwohl sie gar keinen Asylantrag stellen. Eine meiner Klientinnen ist eine nigerianische Studentin aus der Ukraine, die ihr IT-Studium fortsetzen möchte. Sie hat nie einen Asylantrag gestellt. Trotzdem wurde sie gegen ihren Willen als Asylbewerberin registriert. Der Asylantrag ist pro­blematisch, weil man damit nicht weiter studieren darf. Der Verein Arrivati und die Grone-Stiftung bieten gemeinsam ein Wohnprogramm mit kostenloser Unterkunft, psychosozialer und medizinischer Begleitung und Deutschkurs an. Insgesamt gibt es in Hamburg nicht genügend Plätze für Sprachkursteilnehmer, und auch das Tempo ist für die Vorgaben an die Studenten zu langsam. Hier wäre es wichtig, dass auch die von unserer Community entwickelten Sprachkurse anerkannt werden. Generell sollten mehr Selbstorganisationen von Migranten in die Entwicklung und das Angebot solcher Leistungen einbezogen werden.

Was tun Sie, wenn Pässe beschlagnahmt und Grenzübertrittsbescheinigungen ausgestellt worden sind?

Wir legen Widerspruch bei der Behörde ein, fordern die Rückgabe der Dokumente und schreiben Petitionen an das Parlament und den Senat. Leider kann es manchmal Wochen dauern, bis eine Antwort kommt. Die ganze Zeit warten die Menschen in Unsicherheit.

Ist das Problem der Kriegsflüchtlinge aus Drittstaaten, die aus der Ukraine fliehen, eher ein Problem des fehlenden politischen Willens als eine rechtliche Frage?

Natürlich, es gibt ja kein Recht auf Diskriminierung. Wir fordern einen rechtlichen Rahmen, der nicht diskriminiert und auch die Aufnahme von Drittstaatsangehörigen aus Kriegsgebieten ermöglicht. Konkret geht es um 1.000 Drittstaatsangehörige bei 38.000 Ukrainern in Hamburg. Bomben diskriminieren nicht. Die Menschen hatten alle ihren Lebensmittelpunkt in der Ukraine und sollten dementsprechend den gleichen Schutz und die gleichen Chancen bekommen. Wir wollen für unsere Klienten erreichen, dass sie arbeiten oder ihr Studium fortsetzen können.