Drang nach Osten

Olesya Astakhova/REUTERS Neue Wege für Pipelines: Die Bundesregierung sucht nach ihnen in Zentralasien (Jarkuduk, 23.9.2022)

Erst Zentralasien, dann China: Ostreisen stehen in dieser Woche bei Außenministerin Annalena Baerbock und Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Programm. Eine zentrale Rolle spielen dabei die zwei Großkonflikte der Gegenwart – diejenigen zwischen dem Westen und Moskau beziehungsweise zwischen dem Westen und Beijing.

Baerbock wird an diesem Montag in Kasachstan und Dienstag in Usbekistan Gespräche führen. Beide Staaten halten im Grundsatz an ihrer Zusammenarbeit mit Russland fest: In den Abstimmungen der UN-Generalversammlung über Russlands Einmarsch in die Ukraine sowie über die »Annexion ukrainischen Territoriums« haben sie sich enthalten. Baerbock wird den Druck auf sie erhöhen wollen, sich von Russland zu lösen. Zudem stehen Energierohstoffe auf der Tagesordnung. Kasachstan sorgte bereits 2021 für zehn Prozent der deutschen Erdölimporte; Berlin hofft auf mehr. Allerdings transportiert das Land sein Öl traditionell über Pipelines, die durch Russland verlaufen. Jetzt sind hektische Bestrebungen im Gange, alternative Wege zu finden, etwa mit Tankern über das Kaspische Meer nach Aserbaidschan, wo Öl in die BTC-Pipeline Richtung Mittelmeer eingespeist werden könnte. Usbekistan wiederum besitzt große Vorräte an Erdgas. Baerbock wird von einer Wirtschaftsdelegation mit Schwerpunkt Energie und Infrastruktur begleitet.

Eine Wirtschaftsdelegation hat auch Scholz im Schlepptau, wenn er am Freitag in Beijing eintrifft. Mit ihm reist unter anderem BASF-Chef Martin Brudermüller, dessen Konzern zur Zeit zehn Milliarden Euro in einen neuen Verbundstandort in Südchina investiert. Zu den wichtigsten Gesprächsthemen dürfte zählen, wie es künftig mit den Wirtschaftsbeziehungen weitergehen soll, die für Konzerne wie BASF oder für die gesamte deutsche Kfz-Branche inzwischen unersetzlich sind. Andererseits haben Druck aus den USA sowie vor allem auch die Furcht, bei einem weiteren Aufstieg der chinesischen Wirtschaft könne die deutsche Industrie auf den Weltmärkten langfristig an den Rand gedrängt werden, die antichinesische Agitation zuletzt deutlich anschwellen lassen.