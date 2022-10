»Auf den Spuren der Roten Kapelle«. Fahrradtour durch Neukölln und Kreuzberg. Die Nazis nannten es »Rote Kapelle«, das antifaschistische Netzwerk um den Ökonom Arvid Harnack und den Offizier Harro Schulze-Boysen, das sich ab den 1930er Jahren in Berlin zusammenfand und erst im Herbst 1942 zerschlagen wurde. In Berlin gibt es viele Orte, die an sie und ihren Widerstand erinnern. Sonntag, 30.10., 14 Uhr. Ort: Harzer Str. am Stolperstein für Friedrich Rehmer. Veranstalter: VVN-BdA Berlin, Antifaschistische Vernetzung Lichtenberg

»Im Krieg verlieren auch die Sieger. Nur der Frieden kann gewonnen werden«. Lesung mit Daniela Dahn. Die Schriftstellerin präsentiert neue Texte zum Krieg in der Ukraine und über seine Vorgeschichte. Sie zeigt, dass der Westen Teil des Problems ist und die UNO gestärkt werden muss. Dienstag, 1.11., 10 Uhr. Ort: Münzenbergsaal, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Helle Panke Berlin

»Aber nicht küssen ist auch kontraproduktiv«. Szenen aus dem Leben der Rosa Luxemburg, Teil 1: Revolution! Lektüre und Performance in drei Teilen. Zwei Weltkriege, die Zerstörung der Biosphäre – es ist so gekommen, wie Rosa Luxemburg es zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorausgesagt hat. Sie hat diese Katastrophen erwartet für den Fall, dass die Profitlogik des Kapitals, dass Aufrüstung und Imperialismus weiter die Welt beherrschen. Sonnabend, 29.10., 19.30 Uhr und Sonntag, 30.10., 17 Uhr. Reservierung per E-Mail an: Werkraum@BerlinerCompagnie.de. Ort: Berliner Compagnie, Muskauer Str. 20A, Berlin. Veranstalter: Berliner Compagnie