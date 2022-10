Ein rätselhafter Sport

Michael Loizenbauer Schieben und gleiten: Szene aus »Soiled«

Die Triggerwarnung, die vor der Uraufführung (26. Oktober) von Michael Turinskys »­Soiled« über die Lautsprecher durchgegeben wird, ist nicht ohne Witz. Ein starker Geruch von Kürbiskernöl werde sich im Laufe des Stücks im Raum verbreiten. Doch zunächst erwartet die Hamburger Zuschauer auf Kampnagel eine fast komplett dunkle K1-Halle. Schemenhaft sind im Bühnenraum drei Menschen zu erkennen, die sich kniend gegenübersitzen. Über ihnen hängt die schwere Pumpkin Sun, die orange-goldene Kürbissonne.

Stimmen sind zu hören, während sich die drei Menschen, zwei Frauen, ein Mann, allmählich im Takt der repetitiven elektronischen Musik wiegen. Die Stimmen erzählen von »Sticky slugs« und von »Blueberries« und wecken Erinnerungen an so grundverschiedene körperliche Naturerfahrungen wie das Einsammeln klebriger Schnecken oder das Pflücken von Blaubeeren im Wald. Nach einer knappen halben Stunde verstummen Stimmen und Musik.

Michael Turinsky trägt jetzt das »­Soiled Manifesto« vor. »Here we are / We, the humans / We, the crip animals«, beginnt er das Gedicht. Nur um der Preis der Ungenauigkeit lässt sich das als »gelähmte Tiere« übersetzen, weil sich die Lässigkeit der Selbstzuschreibung im Deutschen nicht mittransportiert. Turinsky ist Choreograph des Stücks und zählt zu Österreichs prominentesten intellektuellen und künstlerischen Vertretern eines Theaters, das den als »behindert« angesprochenen Körper auf die Bühne bringt. Turinsky selbst ist mit Zerebralparese geboren, was seine Bewegungen und sein Sprechen beeinflusst. Im Manifest gibt er die Losung des Abends aus: »There’s something about us, the humans that / Needs to become / Humid / Humility / A humus, soft and dark, for futures yet to come to light.« Demütig sollen wir Menschen in die dunkle Feuchte des Bodens eingehen, damit sich daraus etwas Neues gebäre.

Ihre ästhetische Umsetzung erfährt die Forderung in der zweiten Hälfte des Abends. Dort liegen die drei Menschen auf der Bühne in einem weißen Bassin aus Plastikfolie, während die Kürbissonne ihre ölige Nährlösung herabtropfen lässt. Alles geschieht in großer Langsamkeit. Kommentiert wird das Geschehen aus dem Publikum von Monique Smith-McDowell. Die Sängerin und Tänzerin ist die humorvolle Vermittlerin des Geschehens, Kommentatorin eines rätselhaften Sports. Die drei Menschen im Bassin kommen in Bewegung, die aber ungerichtet bleibt, während Komponist Tian Rotteveel die Regler auf seinem Instrument verschiebt und elektronische Rhythmen hervorbringt. Alles ist Improvisation, geschieht im Moment, während sich die Körper auf der Bühne in grün glänzendes Öl tauchen und fleißig untüchtig über die eben noch weiße Folie schwingen, zittern, rutschen. Sich schieben und gleiten.

Sie verkörpern die »Pumpkinship«, visualisieren das Wortspiel der Kürbisverwandtschaft, die für das Erdige und Allzumenschliche steht. Wir begreifen, nicht aus kristallenem Wasser entsteht das Leben, sondern aus dunklem schluffigem Ton, aus dem es immerfeucht keimt. Dabei hat es nichts Anzügliches, den drei halbnackten Performern bei ihren unorientierten Bewegungen zuzusehen. Wir sind Voyeure, ja. Aber hier dürfen wir es sein. Dürfen teilhaben am Geschehen, das Kommentatorin Smith-McDowell im Duktus eines ­Poetry-Slam-Vortrags mal als schneckenähnlich, mal als delphinartig beschreibt. Ihre Audiodeskription ist der eigentliche Soundtrack des Abends. Pragmatisch gesehen folgt sie damit dem inkludierenden Anspruch, immer mindestens zwei Sinnen zu ermöglichen, ein Geschehen zu erfassen, nicht nur visuell, sondern gleichermaßen akustisch. Ästhetisch betrachtet, versetzt sie uns in einen trancenahen Zustand, lehrt uns den freudig-unbeschämten Blick auf die sich windenden Körper, die immer auf Bodenfühlung bleiben. Und wir ertappen uns dabei, plötzlich verachtend über den aufrecht stehenden Körper zu denken. Aufrecht, aber ohne Rückgrat, deodorantbewehrt, in Strumpfhosen gesteckt, marschierend. Dann lieber gleich ohne Skelett, eins sein mit dem goldenen Erdkürbis.