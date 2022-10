Befehl aus Bellevue

Michele Tantussi/REUTERS Kein Schlossgespenst: Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier erklärte am Freitag, wie künftig zu fühlen und zu denken sei

Die fetten Jahre sind vorbei, jetzt heißt es: Zähne zusammenbeißen und seinen Beitrag zum Wohle der Nation leisten. Das war die Botschaft von Frank-Walter Steinmeier am Freitag. Vom Schloss Bellevue aus hatte sich der Bundespräsident mit einer Rede zur »Lage der Nation« zu Wort gemeldet. »Es kommen härtere Jahre, rauhe Jahre auf uns zu«, sagte er. Für Deutschland beginne »eine Epoche im Gegenwind«. Deshalb gelte: »Alles stärken, was uns verbindet.«

Den »Epochenbruch« machte Steinmeier am 24. Februar fest – dem Tag, an dem das russische Militär in die Ukraine einmarschierte. Seine Rede eröffnete der langjährige SPD-Politiker, indem er Schilderungen von unter dem Krieg leidenden Ukrainerinnen und Ukrainern wiedergab, mit denen er bei seinem Besuch in Kiew am Mittwoch gesprochen habe. Die russische Invasion bedeute Steinmeier zufolge das »bittere Scheitern« jahrelanger Bemühungen, eine solche Entwicklung zu verhindern – »auch meiner«. Dies kann als weiteres Mea culpa des früheren Bundesaußenministers gewertet werden, den Kiew für seine Rolle in den deutsch-russischen Beziehungen wiederholt öffentlich anprangerte und zunächst nicht empfangen wollte.

Wie um unmissverständlich Reue zu zeigen, attackierte Steinmeier Russlands Staatschef Wladimir Putin. Dieser habe am besagten Februartag »nicht nur Regeln gebrochen und das Spiel beendet«, er habe »das ganze Schachbrett umgeworfen«. Mit seiner »imperialen Besessenheit« habe Putin die »europäische Sicherheitsordnung in Schutt und Asche gelegt«, Völkerrecht gebrochen, Grenzen in Frage gestellt und Landraub begangen. Deutschland und Russland »stehen heute gegeneinander«. Man müsse sich von einem Land lösen, das Panzer in das Gebiet eines benachbarten Staats rollen lässt, deklarierte Steinmeier. Die Überfälle des NATO-Partners Türkei auf Gebiete in Nordsyrien mit Panzern aus deutscher Produktion dürfte der Bundespräsident dabei nicht gemeint haben. Wer die Sanktionen gegen Russland hinterfrage, weil sie negative Konsequenzen für die (wirtschaftliche) Existenz zahlreicher Menschen in der BRD haben, habe zwar reale Ängste. Doch: »Wir leben im Konflikt, und dafür brauchen wir Konfliktinstrumente.« An Kritik am bundesdeutschen Kurs »werden wir uns gewöhnen müssen«. Doch »entscheidend« für die BRD sei »nicht der Applaus des Publikums«, erklärte Steinmeier, sondern die »Stärkung Europas«.

Die Zeit vor dem 24. Februar verklärte der Bundespräsident als »Epoche im Rückenwind«. Die sogenannte Wiedervereinigung durch den Anschluss der DDR, das Ende der Konfrontation der Blöcke, »Jahre der Friedensdividende«, von der »wir in der Mitte Europas reichlich profitiert« hätten – »trotz aller Krisen jener Zeit« seien die vergangenen drei Jahrzehnte »gute Jahre« gewesen. Nun gelte es aber, »konfliktfähig« zu werden, »nach innen wie nach außen«. »Wir brauchen den Willen zur Selbstbehauptung« sowie »Kraft zur Selbstbeschränkung«, sagte Steinmeier. Es brauche zwar »keine Kriegsmentalität«, jedoch »Widerstandsgeist und Widerstandskraft«. Hierzu regte er »eine starke und gut ausgestattete Bundeswehr« an. Angesichts der Bündnisverpflichtungen der BRD als Mitglied der NATO-Kriegsallianz müssten sich jetzt »andere, auf uns verlassen können«.

Gegen Ende seiner Rede kam Steinmeier immerhin noch auf Armut und die Klimakrise zu sprechen. Jene, deren Alltag schon jetzt aus Krisenbewältigung besteht, dürfe der Staat nicht alleine lassen. »Aber unser Staat wird nicht jede Belastung auffangen können«, erklärte der Sozialdemokrat – wobei er offenbar die im Sinn hatte, denen es vergleichsweise gut geht (»starke Mitte« und »viele Wohlhabende«). Diese sollen Steinmeier zufolge – wohl aus bloßer Einsicht in die Notwendigkeit – ebenfalls ihren Beitrag zur »gerechten« Lastenverteilung leisten.