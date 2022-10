Moskau will UN-Untersuchung

Sputnik/Pavel Barykin/Pool via REUTERS Spricht Klartext: Der russische Präsident beim »Waldai-Klub« in Moskau (27.10.2022)

Russland hat am Donnerstag (Ortszeit) von den Vereinten Nationen eine Untersuchung der »militärisch-biologischen Aktivitäten« der USA in der Ukraine gefordert. Während der »militärischen Spezialoperation« in der Ukraine seien Beweise und Material gesichert worden, »die ein Licht auf die wahre Natur der militärisch-biologischen Aktivitäten der USA auf ukrainischem Gebiet werfen«, erklärte das Außenministerium. Moskau reichte die Beschwerde mit einem Resolutionsentwurf beim Sicherheitsrat ein und stellte ein 310seitiges Dokument zusammen, wie AFP meldete. Die US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, wies die Vorwürfe zurück. »Wir alle wissen, dass diese Behauptungen reine Erfindungen sind, die ohne den geringsten Beweis vorgebracht werden«, sagte sie in New York. Die stellvertretende ukrainische UN-Botschafterin Christina Gajowischin sagte, ihr Land habe keine Infrastruktur, um solche Waffen zu entwickeln und zu produzieren.

Am Tag zuvor hatte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) erklärt, nach russischen Vorwürfen über ukrainische Pläne zum Bau einer »schmutzigen Bombe« noch in dieser Woche auf Anfrage Kiews eine »unabhängige Überprüfung« von zwei Einrichtungen in der Ukraine vornehmen zu wollen. Eine solche Mission hatte auch der russische Präsident Wladimir Putin gefordert. Angaben aus Moskau zufolge soll eine solche konventionelle Bombe, die radioaktives, chemisches oder biologisches Material freisetzt, in zwei ukrainischen Einrichtungen hergestellt werden. Die IAEA bestätigte, einen der beiden Orte vor einem Monat untersucht zu haben. Dabei seien »keine undeklarierten nuklearen Aktivitäten oder Materialien« gefunden worden.

Unterdessen hatte Putin am Donnerstag beim internationalen Diskussionsforum »Waldai-Klub« seine Bereitschaft zu Friedensverhandlungen bekräftigt. Kiew habe sich jedoch unter dem Einfluss der USA gegen solche Gespräche entschieden, erklärte er in Moskau. Dem Westen warf Putin vor, eine Reihe von Schritten unternommen zu haben, »die darauf abzielen, die Situation zu eskalieren«: »das Anheizen des Krieges in der Ukraine, die Provokationen rund um Taiwan und die Destabilisierung der globalen Lebensmittel- und Energiemärkte«. Wobei er betonte, dass letzteres »natürlich nicht mit Absicht« erfolgt sei, sondern »Ergebnis einer Reihe von systemischen Fehlentscheidungen der westlichen Behörden«.