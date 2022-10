Ausgeträumt

Jose Luis Gonzalez/REUTERS Venezuelischer Migrant, der aus den USA abgeschoben wurde, in Ciudad Juarez (26.10.2022)

Mitte Oktober haben sich die USA und Mexiko auf ein neues Verfahren im Umgang mit Asylsuchenden aus Venezuela geeinigt. Demnach können die US-Behörden illegalisiert in die USA eingereiste Menschen aus dem südamerikanischen Staat künftig nach Mexiko abschieben, wie die Regierungen der beiden Länder beschlossen. Der Venezolaner auf dem Bild ist einer von ihnen. Er wurde gemäß dem sogenannten Title 42 nach Mexiko zurückgeschickt und harrt nun am Ufer des Rio Bravo in Ciudad Juarez aus. Gewalt und Armut treiben jährlich Zehntausende Menschen in Mexikos Grenzregionen, die neue Regelung verschärft ihre Lage weiter. Und wenn sie es doch über die Grenze schaffen sollten, erwarten sie schlecht bezahlte Jobs und Diskriminierung. Dutzende Venezolaner hatten sich vor zwei Wochen am Grenzübergang im mexikanischen Matamoros angekettet, um gegen die neue Abschieberegelung der US-Behörden zu protestieren. (dpa/jW)