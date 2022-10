Panzer statt Reparationen

Petros Giannakouris/AP Photo/dpa »Wir fragen nicht«: Bundeskanzler Olaf Scholz mit griechischem Premier Kyriakos Mitsotakis am Donnerstag in Athen

Geld hat der deutsche Bundeskanzler am Donnerstag bei seiner Kurzvisite in Griechenland nicht mitgebracht. Auch Olaf Scholz lehnt nach wie vor die Forderungen nach einer Entschädigung des griechischen Volkes für die Verbrechen der Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs ab. Nach Schätzung des Athener Parlaments soll sich dieses inzwischen auf nahezu 300 Milliarden Euro summiert haben. Statt dessen gab Scholz Ratschläge für den Erhalt des Friedens in der Ägäis und forderte »gute Nachbarschaft« mit dem NATO-Partner Türkei. Gleichzeitig forciert Deutschland allerdings ebenso wie Frankreich und die USA seit Jahren die Aufrüstung der beiden Länder, die in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder knapp an einer militärischen Auseinandersetzung vorbeischrammten.

Rechtzeitig für die Militärparade zum griechischen Nationalfeiertag an diesem Freitag trafen in dieser Woche die ersten vier aus Deutschland gelieferten Schützenpanzer vom Typ »Marder« ein. Sie sind Teil eines Ringtausches, in dessen Rahmen Griechenland 40 noch aus DDR-Beständen stammende »BMP-1«-Panzer an die Ukraine liefern wird, die in den kommenden Wochen durch die neuen »Marder« ersetzt werden sollen. Während einer Pressekonferenz, die den Besuch des Kanzlers in Athen abschloss, erklärte sich Scholz auf Nachfrage von Journalisten nicht zuständig für die spätere Nutzung des hochtechnisierten Kriegsgeräts: »Wir fragen nicht, was Griechenland mit den Waffen macht.« Dies sei eine Sache »des Respekts« gegenüber dem europäischen Partner.

Die Frage beantwortete für ihn der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, der mit seinem Kollegen Scholz am Donnerstag zu früher Stunde auf die Akropolis gestiegen war und ihm die Bedeutung der antiken Fluchtburg für die Hellenen erklärt hatte: »Die Marder werden am Evros stationiert«, stellte Mitsotakis klar. Am Grenzfluss zur Türkei also, wo sie auch über die Außengrenzen der Europäischen Union zu wachen hätten.

Griechenland verfügt bereits jetzt mit 873 Fahrzeugen der Typen »Leopard 1« und »Leopard 2« über das größte Panzerheer in Europa. Seit seinem Amtsantritt im Juli 2019 rüstet der rechte Regierungschef das Land im Rekordtempo auf. Bereits im Jahr 2020 ließ er sich von seiner Mehrheit im Parlament einen von 500 Millionen auf 2,5 Milliarden Euro erhöhten Militärhaushalt genehmigen, im vergangenen Winter folgte ein zusätzliches Rüstungspaket mit einem Volumen von 3,36 Milliarden Euro. Im April unterzeichneten die Verteidigungsminister Griechenlands und Israels ein 1,8 Milliarden Euro teures Abkommen, in dem sich Tel Aviv verpflichtet, die Pilotenschule der Luftwaffe in Kalamata (Peleponnes) auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Nachdem Frankreich und die USA jüngst ihre neuesten Kampfbomber »Rafale« und »F-35« an die Griechen verscherbelt haben, könnten nun offenbar die Deutschen wieder zum Zug kommen: 400 »Leopard«-Kampfpanzer sollen in den nächsten Jahren modernisiert werden – ein hochprofitables Geschäft mit einem Volumen von geschätzten zwei Milliarden Euro, wie maßgeschneidert für die Münchner Waffenschmiede Krauss-Maffei Wegmann. Auch die Wünsche der Gruppe Thyssen-Krupp Marine Systems dürfte der Kanzler in Athen vorgetragen haben. Mitsotakis’ Admiralität will ihre vier Fregatten umrüsten, die Thyssen-Krupp einst in den goldenen neunziger Wirtschaftsjahren an die Ägäis geliefert hatte.

Erfreuliches berichtete Mitsotakis – mit Blick auf Hamburg – über griechische Erfahrungen mit dem chinesischen Reeder Cosco, der vor 14 Jahren den Containerterminal in Piräus übernommen hatte. Seither funktioniere das Hafengeschäft »viel besser als vorher«, Probleme habe es mit den Chinesen nie gegeben.