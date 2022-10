Öffentlich-Rechtliche unter Beschuss

IMAGO/Jochen Eckel Das Gebäude des RBB in Berlin (23.8.2022)

CDU und CSU gehören zu den Parteien im Bundestag, die einige Millionen Euro pro Jahr aus der Wirtschaft zugesteckt bekommen. Die Spitzen der Union finden nichts dabei – Vetternwirtschaft stört sie nur in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, ganz besonders beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR). Kocht in den Führungsetagen dieser Sender ein Skandal hoch, mutieren CDU und CSU zu Wächtern von Moral und Gesetz, empören sich über die »Selbstbedienungsmentalität«.

Tatsächlich gab es in den vergangenen Wochen und Monaten sogenannte Affären beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) sowie beim Norddeutschen Rundfunk (NDR). So hatte sich die mittlerweile fristlos entlassene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger offenbar nicht nur selbst aus der Kasse bedient, sondern auch einen großen Kreis von Führungskräften des Senders mit Boni bei Laune gehalten. Beim NDR hatte Hamburgs Landesfunkhausdirektorin Sabine Rossbach angeblich ihren Job dafür genutzt, um nahe Verwandte zu versorgen. Eine Prüfung durch die Antikorruptionsbeauftragte des NDR hat Rossbach allerdings jüngst entlastet. »Im Ergebnis wurden zu den vorliegenden Vorwürfen keinerlei Korruptionstatbestände durch Handeln oder Unterlassen der Direktorin Sabine Rossbach festgestellt«, teilte der NDR am Montag mit. Die Vorwürfe der vergangenen Wochen hätten sich somit als falsch herausgestellt.

Für die Unionsparteien waren diese vermeintlichen Skandale, die wochenlang von großen Medien wie Bild in den Schlagzeilen gehalten wurden, trotzdem ein gefundenes Fressen. Verfolgen sie doch – wie die AfD und die FPD auch – seit langem die Agenda, die Rundfunkanstalten zu »verschlanken« oder womöglich ganz abzuschaffen. Auch wenn früher als »Rotfunk« geschmähte Sender wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) längst auf Linie sind und sich zum Beispiel am allgemeinen Russland-Bashing beteiligen, ist der ÖRR den rechten Parteien immer noch »zu links«. Da reichen schon ein paar investigative Formate wie »Monitor«, »Report Mainz« oder »Panorama«.

Wie die Union die aktuellen »Affären« beim RBB und NDR ausschlachtet, lässt sich an einem Beitrag von CDU-Chef Friedrich Merz ablesen, der am 13. August in den Badischen Neuesten Nachrichten erschienen war und nach wie vor auf der Homepage der Partei steht. Der ÖRR erlebe »eine seiner schwersten Krisen«, behauptet Merz da. Die Affäre um Schlesinger habe »ein Schlaglicht auf die Schwächen und Versäumnisse dieses Teils unserer Medien« geworfen.

Und weiter: »Die Affäre trifft auf eine Öffentlichkeit, die immer weniger bereit ist, widerspruchslos hinzunehmen, mit welcher Dreistigkeit sich einzelne Repräsentanten in diesem System bedienen.« Der Skandal habe das Potential, »dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland endgültig die Legitimationsgrundlage und öffentliche Akzeptanz zu entziehen«.

Wie weit die Feindschaft der Union gegenüber dem ÖRR zurückreicht, beleuchtete der Vorwärts Anfang September. Der erste Bundeskanzler der BRD, Konrad Adenauer, habe Ende der 50er Jahre, als nur ein Bruchteil der deutschen Haushalte überhaupt ein Fernsehgerät besaß, Sendungen auf politische Tendenzen hin untersucht. Er sann auf einen zweiten Sender neben dem einzigen damals existierenden, also das ZDF. Das wollte er selbst kontrollieren.

Eine »Reform« des ÖRR war auch Thema des CDU-Bundesparteitags Anfang September in Hannover. Merz hielt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Sarkastisch begrüßte er die Redakteure der Sender: Es seien 58, der Parteitag werde sich mit ihnen »besonders liebevoll beschäftigen«. Dann beschwerte er sich über das Gendern in Teilen der Rundfunkanstalten. Am Ende verabschiedete der Parteitag ein Siebenpunktepapier, das unter anderem fordert, die Sender sollten sich auf die »Grundversorgung« konzentrieren. Anders ausgedrückt: Der ÖRR soll entkernt werden.