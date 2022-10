Die ekstatische Wahrheit

© Copyright: 3B Produktion Zuviel Wissen tötet den Mythos: Werner Herzog

Werner Herzog ist Kult. In den USA noch viel mehr als hierzulande. Er bekommt einen Gastauftritt bei den »Simpsons«, spielt im »Star Wars«-Spin-off »The Mandalorian« mit, und für das Magazin Time zählte er zwischenzeitlich zu den 100 einflussreichsten Menschen auf dem Planeten. Auf die Frage, warum das so ist, gibt die Doku »Werner Herzog – Radical Dreamer« entsprechende Antworten.

Die von Wegbegleiter Wim Wenders etwa. Der meint, in den USA habe man mit Herzog etwas anfangen können, weil er ins Klischee des typischen Deutschen gepasst habe. Verkopft, »sympathisch, aber etwas fanatisch«. Keine so schlechte Antwort. Fanatismus, wenn man will auch Radikalität, Sturheit, scheint jedenfalls die Eigenschaft zu sein, die Werner Herzog am besten charakterisiert. So legt es nun auch Dokumentarfilmer Thomas von Steinaecker seinem Publikum nahe.

Natürlich geht es dabei um die irren Projekte mit Klaus Kinski, um Dreharbeiten im Dschungel, während derer ein 160 Tonnen schweres Schiff über einen Berg gezogen werden muss und Regisseur und Hauptdarsteller sich gegenseitig mit Mord drohen. »Ich lebe oder beende mein Leben mit diesem Projekt«, sagt Werner Herzog während der Arbeiten an »Fitzcarraldo« 1981 in die Kamera.

Es sind aber auch biographische Episoden, die einen verbohrten Mann zeigen, der meint, mit seiner Entschlossenheit alles erzwingen zu können. Selbst das Leben. So darf die vielfach erzählte Geschichte nicht fehlen, laut der Herzog binnen 22 Tagen zu Fuß von München nach Paris pilgerte, um die kranke Filmkritikerin und Freundin Lotte Eisner mit seinem Bußgang vor dem Tod zu retten. Und ja, Eisner überlebte und starb erst gut zehn Jahre darauf.

Passend dazu berichtet sein Bruder Tilbert noch immer mit staunendem Tonfall davon, wie der Werner einst binnen weniger Tage ein Drehbuch schrieb und es bei einem Wettbewerb einreichte, ohne den leisesten Zweifel, dass er gewinnen würde – was er dann auch tat.

Genau solche Charaktere, Menschen, die sich einer Sache obsessiv verschrieben haben, sind denn auch Gegenstand seiner Filme: Eine Hauptperson wird mit einer Aufgabe konfrontiert, die aus einem inneren Zwang heraus getan werden muss. Gleichgültig, ob es sich um den Bau einer Oper mitten im Urwald handelt, Woyzecks Mord oder die Expeditionen Aguirres.

Herzogs zweite Karriere, jene, für die er Deutschland verließ und nach Hollywood zog, folgt einer anderen Logik. Sie ist nicht weniger »deutsch«. Denn in Herzogs Dokumentarfilmen geht es um das Romantisieren, um eine Überhöhung, eine Mystifizierung des Gezeigten. Von Steinaecker zeigt das am Beispiel von »Begegnungen am Ende der Welt«. Der Antarktis-Dokfilm enthält die legendäre Episode vom Pinguin, der die Orientierung verloren hat und statt auf das Meer zu in die entgegengesetzte Richtung, ins Landesinnere, watschelt. Herzogs Kommentar macht aus dem Tier eine Metapher für einen Abenteurer, der den Entschluss gefasst hat, einen Kontinent zu durchqueren. Herzog selbst nennt diese Methode, das Gesehene mit Bedeutung aufzuladen »ekstatische Wahrheit«. Eine Wahrheit »jenseits der Geschichte«. Man könnte auch sagen, eine Wahrheit, die in seinem Kopf entsteht und als pastoraler Kommentar aus dem Off dem Publikum eingeflüstert wird.

Die »ekstatische Wahrheit« hat freilich die eigentliche Wahrheit zum Feind, wie »Radical Dreamer« zeigt. Denn immer wieder wendet sich Herzog bewusst von der Erkenntnis ab. Etwa bei der Begehung seiner Kindheitsorte. Das leerstehende Bauernhaus, in dem die alleinerziehende Mutter mit ihren drei Söhnen, einer davon Werner, einst vor den Weltkriegsbomben Zuflucht suchte, möchte er nicht betreten. »Es fühlt sich nicht richtig an.« Den Ursprung des Flusses in der Nähe kennt er nicht. »Hat mich nie interessiert«, sagt Herzog. Zuviel Wissen tötet den Mythos.

Und so hält es der Porträtierte auch in den Interviews, die für den Dokfilm geführt wurden. So richtig erfährt der Zuschauer nichts über die Kinoikone. Statt dessen durchkomponierte Aufnahmen von Herzog vor Kaminfeuer, am Strand, in den bayerischen Bergen. Und Sätze, die nur Werner Herzog mit solch heiligem Ernst aussprechen kann. Sätze wie: »Ich empfinde es als zutiefst ungerecht, dass die Natur uns keine Flügel verliehen hat.« Oder: »Immer schickt man nur Techniker ins All und nie einen Poeten.«