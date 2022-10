Beschlossene Sache

Jonas Walzberg/dpa Die chinesische Reederei Cosco darf nun doch in Hamburg einsteigen (Terminal Tollerort, 26.10.2022)

Wenig überraschend hat das Bundeskabinett in Berlin am Mittwoch den tags zuvor öffentlich diskutierten und vorbereiteten Kompromiss beschlossen, wonach sich die chinesische Staatsreederei Cosco über ihre Terminalgesellschaft CSPL an dem Hamburger Containerterminal Tollerort (CTT) beteiligen darf. Im Herbst 2021 hatte es an dem zwischen dem teilstaatlichen Hamburger Hafenbetreiber HHLA und der CSPL beschlossenen Vorhaben erhebliche Kritik gegeben, beispielsweise wegen mangelhafter Transparenz der Unternehmung oder wegen angeblich zu stark wachsenden Einflusses Chinas auf hiesige Logistik.

Der Kabinettsbeschluss sieht nun erwartungsgemäß vor, dass statt der 2021 paraphierten 35-Prozent-Beteiligung der CSPL nur eine in Höhe von maximal 24,9 Prozent erlaubt wird. Damit sollen eventuelle Einflussnahmen Chinas auf »strategische« Entscheidungen der HHLA sowie mögliche Sonder- und Vetorechte unterbunden werden. Bislang ist allerdings völlig unklar, ob die chinesische Seite eine derartige Vertragsänderung überhaupt akzeptiert – HHLA und CSPL hatten jüngst schon die Frist für einen Abschluss bis Jahresende verlängert.

Zwar dürfte die Kabinettsentscheidung die bisherige Kritik nicht verstummen lassen, sondern eher noch befeuern – allerdings geht es dabei immer nur um angeblich wachsende chinesische Einflussnahme, nicht um die generelle Bedeutung solcher Beteiligungen. Weder Cosco-Anteile an anderen europäischen Häfen noch etwa das Cosco-Engagement in Duisburg (zufällig wurde gerade am Mittwoch dessen Aufgabe bekannt) hatten in der Vergangenheit derartige Aufregung verursacht. Und auch die Beteiligung anderer Terminalbetreiber an heimischen Häfen oder hiesiger Unternehmen wie der HHLA oder des Konkurrenten Eurogate an ausländischen Häfen erregten selten Aufsehen.

Der frühere Verdi-Funktionär Torben Seebold verteidigte dem Täglichen Hafenbericht zufolge als jetziges HHLA-Vorstandsmitglied gerade entschieden den Cosco-Einstieg beim CTT. Eine Stellungnahme von Verdi selbst über den Vorgang stand bis jW-Redaktionsschluss noch aus.