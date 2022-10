Blutiger Jahrestag

Marwan Ali/AP/dpa

Ein Jahr nach der Machtübernahme des Militärs im Sudan haben erneut Zehntausende im ganzen Land gegen Regierungschef Abd Al-Fattah Al-Burhan demonstriert. Am 25. Oktober 2021 hatte Burhan die zivilen Teile der Übergangsregierung entmachtet, seither kommt es nahezu täglich zu Protesten in der Hauptstadt Khartum (Bild), die gewaltsam niedergeschlagen werden. In der Zwillingsstadt Omdurman wurde ein Mensch getötet, wie das Zentralkomitee der sudanesischen Ärzte mitteilte. Damit stieg die Zahl der Toten im Zusammenhang mit den Protesten auf 119. (Reuters/jW)