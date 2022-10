Strategisch vorbereitet

Berlin. Der Berliner Phillipp Rathunde hat die diesjährige Weltmeisterschaft im »Mensch ärgere dich nicht« gewonnen. Der 34jährige setzte sich am Sonnabend, strategisch gut vorbereitet, im Finale gegen die siebenjährige Mia und die 77jährige Annemarie Fabian aus Berlin sowie Ralf Oertel aus Harzgerode (Sachsen-Anhalt) durch. Insgesamt nahmen 209 Spielerinnen und Spieler an dem Turnier in der Hauptstadt teil, wie Organisator Udo Schmitz am Sonntag berichtete. Die Altersspanne reichte demnach von sechs bis 83 Jahren. (dpa/jW)