Weder Schnee noch Strom

Andreas Gebert/dpa »Wir wollen unseren Beitrag leisten« – Hanns-Michael Hölz, Präsident des deutschen Snowboardverbandes

Der Anblick schmelzender Gletscher bereitete Michael Hölz bereits im Sommertrainingslager einige Sorgen. Die Auswirkungen des Klimawandels auf seinen Sport hautnah mitzuerleben sei »bedrückend« gewesen, sagte der Präsident von Snowboard Germany. Monate später muss sich Hölz mit seinem Verband zum Start der Wintersportsaison nun einer weiteren großen Herausforderung stellen: der Energiekrise.

Die Gas- und Strompreise explodieren, und auf den Pisten herrscht Schneemangel. Die deutschen Snowboarder aber wollen deshalb mit gutem Beispiel vorangehen und nicht »Teil des Problems«, sondern mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz »Teil der Lösung« sein.

»Wir wollen unseren Beitrag leisten. Unsere Athletinnen und Athleten fordern das auch, weil sie ihren Sport auch in zehn oder 20 Jahren noch ausüben wollen«, sagt Hölz im Interview mit dem sid. Die deutschen Snowboarder setzen dafür in der Vorbereitung vermehrt auf Off-Snow-Training, im Sommer flog man trotz schmelzender Gletscher in Europa nicht ins Trainingslager nach Südamerika, um CO2-Emissionen einzusparen.

Dazu leistet der Verband, der zusammen mit dem Deutschen Skiverband (DSV) und der Stiftung »Sicherheit im Skisport« (SIS) eine Nachhaltigkeitsstrategie auf den Weg gebracht und sich 2019 durch die Unterzeichnung der UN-Deklaration der CO2-Reduktion verschrieben hat, durch das Pflanzen von Bäumen einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Die Bemühungen des Verbandes sollen in diesem Weltcupwinter erstmals auch kurz vor und nach den Wettkämpfen zu sehen sein. Das Team um Olympiateilnehmerin Ramona Hofmeister wird die sogenannten ­Warming Stripes auf seinen Wärmejacken tragen – eine Visualisierung wissenschaftlicher Daten des Klimatologen Ed Hawkins, durch die langfristige Temperaturverläufe sichtbar gemacht werden können.

»Es kommt auf jeden Athleten und jede Maßnahme an, auch wenn sie noch so klein ist«, sagt Hölz, der in seinem Verband ein »Sustainability Board« eingerichtet hat. Er wünscht sich aber auch ein Umdenken bei der FIS, dem internationalen Ski- und Snowboardverband. Vor allem aufgeblähte Kalender stoßen auf Unverständnis: »Diese Auswüchse müssen wir zurückschrauben«, sagt Hölz, dessen verhältnismäßig kleine Sportart einen komprimierten Terminplan hat.

Im Skiweltcup alpin mussten wegen Schneemangels bereits die Männerabfahrten in Zermatt für das kommende Wochenende abgesagt werden. Die Rennen waren von Beginn an umstritten. An Ende lag vor allem oberhalb des Zielbereichs in Cervinia auf bereits über 2.860 Metern zuwenig Schnee. Die Probleme hatten sich schon im Sommer abgezeichnet. Für die Produktion von Kunstschnee war es zu warm.

Die Saison der Snowboarder startete am vergangenen Sonnabend mit einem Big-Air-Wettbewerb der Freestyler in Chur/Schweiz, für alle anderen Disziplinen geht es aber erst im Dezember los.

Wenn jeder im Wintersport seinen Beitrag leiste, »bekommen wir auch die gesellschaftspolitische Akzeptanz«, betont Hölz, der sich dafür ausspricht, dass in diesen Zeiten »nicht allein der Wintersport an den Pranger« gestellt wird.

Auch für Stefan Wagner, Vorsitzender der Initiative Sports for Future, entsteht momentan »ein leichter Reflex, den Wintersport sehr stark in die Verantwortung zu ziehen«. Doch der sei momentan »Täter und Opfer zugleich«, sagt Wagner: »Da muss niemand auf jemanden mit dem Finger zeigen. Sondern wir müssen uns einfach den Realitäten stellen und daraus die richtigen Schlüsse ziehen.«