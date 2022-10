»Sie leisteten aktive Solidaritätsarbeit«

Stadt Gronau Sahin Aydin legt Blumen auf einem der Stolpersteine nieder (1.10.2022)

Sie haben vor kurzem eine Stolpersteinverlegung in Gronau/Westfalen initiiert. Wer wurde geehrt?

Geehrt haben wir Frieda Emma Wicknick, Josefine Coche und ihre Tochter Anna Coche. Alle drei Frauen waren Mitglieder in der KPD und der Roten Hilfe Deutschlands (RHD). Sie waren in der Zeit des Faschismus in der nordrhein-westfälischen Kleinstadt aktiv und haben Solidaritätsarbeit für Menschen geleistet, die von den Nazis verfolgt wurden. In den meisten Fällen waren es ihre Genossinnen und Genossen, die von der Gestapo gesucht wurden und denen Verhaftung, Gefängnis oder der Tod drohte.

Wie sah diese Solidaritätsarbeit aus?

Gronau befindet sich nahe der Grenze zu den Niederlanden. Zum einen wurden von niederländische Antifaschisten Sachspenden wie Kleidung, aber auch Geld für die Verfolgten über die Grenze geschmuggelt. Die Sachen wurden dann von der Roten Hilfe verteilt. Das niederländische Pendant zur Roten Hilfe war die Rode Hulp, die diese Arbeit geleistet hat. Es wurden auch zahlreiche deutsche Antifaschistinnen und Antifaschisten illegal in die Niederlande transportiert und in Gastfamilien untergebracht, teilweise über Monate und Jahre. Groningen ist bekannt dafür, dass dort einige Geflüchtete untergekommen sind. Nach dem Einmarsch der Nazis in die Niederlande war das kaum noch möglich. Vorher konnten die Emigrierten aus dem Exil die Arbeit der Rode Hulp unterstützen.

Dann gab es einen Gerichtsprozess gegen KPD und Mitglieder der Roten Hilfe. Wofür wurden sie angeklagt, und was ist ihnen widerfahren?

Sie wurden Ende Oktober 1936 vom Oberlandesgericht Hamm wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt, weil sie Beziehungen zur Rode Hulp in den Niederlanden unterhalten hatten und Geld angenommen haben. Die drei Geehrten wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Glücklicherweise überlebten sie die Haft und wurden nach der Befreiung als politisch Verfolgte anerkannt.

In Gronau wurden bereits zahlreiche Stolpersteine verlegt. Wie gelingt das in einer so kleinen, ländlich geprägten Region?

Ich selbst bin in Gronau aufgewachsen und habe daher ein besonderes Interesse daran, die Widerstandsgeschichte in der Stadt meiner Kindheit und Jugend wachzuhalten. Durch die Grenznähe konnte die Tradition der Zusammenarbeit zwischen KPD und der Kommunistischen Partei der Niederlande (KPN) nach 1945 fortgesetzt werden. Bis 1998 gab es gemeinsame Komitees für politische Aktionen, zum Beispiel für Erinnerungsarbeit. Das trägt zum politischen Klima in einer Kleinstadt bei. Ich habe hier gemeinsam mit anderen Initiativen wie der VVN-BdA bisher 16 Stolpersteine verlegt, die an Kommunistinnen und Kommunisten oder RHD-Mitglieder erinnern. Es freut mich besonders, dass zuletzt Bürgermeister Rainer Doetkotte anwesend war und ein Grußwort gehalten hat. Mein Dank gilt auch den Paten der drei Stolpersteine: Marta Pfeiffer und der Linke-Abgeordneten Christian Leye.

Im vorigen Jahr konnten wir durchsetzen, dass ein Platz nach dem KPD-Mitglied Grete Kusber benannt wird. Dort erinnert eine Gedenktafel an diese mutige Aktivistin. Auf dem Platz sind zahlreiche Kastanien und ein Kinderspielplatz. Ein schöner Ort mit einem würdigen Namen.

Welche Schlüsse ziehen Sie für die heutige Zeit aus dem Widerstand der geehrten Antifaschistinnen und Antifaschisten?

Wir leben in einer Zeit, in der die Rechte wieder stärker wird – sowohl auf der Straße als auch im Parlament. Und das nicht nur in Deutschland. Neben direkten Protesten und Demonstrationen ist Erinnerungs- und Gedenkarbeit eine wichtige Aktionsform. Die kommenden Generationen müssen dafür sensibilisiert werden, welche unbeschreiblichen Verbrechen im deutschen Faschismus begangen wurden. Gleiches gilt für Krieg und Aufrüstung. Unsere Aufgabe sehe ich darin, durch die Erinnerung an die Widerstandskämpferinnen und -kämpfer zu vermitteln, dass es möglich ist, Widerstand zu leisten, selbst unter widrigsten Bedingungen. Und dass es wichtig ist, unsere politischen Grundrechte gegen rechte Tendenzen und Gesetzesverschärfungen zu verteidigen.