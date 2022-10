Das erste Aufbegehren

Lisl Ponger Widersprüche ordnen: Die linke Psychologin Erika Danneberg, 1999

Lange Zeit war die Schriftstellerin, politische Aktivistin und Psychoanalytikerin Erika Danneberg nur wenigen bekannt. Dies änderte sich 2008, als der österreichische Autor und Verleger Raimund Bahr ihr Leben, Werk und Wirken mit einem Buch unter dem aufschlussreichen Titel »Etwas in Bewegung setzen« würdigte. Nun ist bei der Innsbruck University Press eine ausführliche Biographie über Erika Danneberg erschienen. Die Literaturwissenschaftlerin Christine Riccabona schreibt über diese überaus engagierte Frau ohne einschüchternden Fachjargon, doch wissenschaftlich basiert.

Dafür hat sie Dannebergs Nachlass gesichtet, die »eine unermüdliche Schreiberin und (…) genaue Chronistin ihres Lebens« war. Anhand der etwa hundert Tagebücher, in denen Danneberg Ereignisse, Gespräche, literarische Skizzen sowie Träume festgehalten hatte, entwirft die Biographin das Bild eines Lebens, dessen Dichte und Facettenreichtum beeindrucken. Nach Riccabona lassen die »Dokumente ihres Nachlasses (…) nicht nur ein intensives Arbeits- und Beziehungsleben erkennen, sondern auch ihre Art des ›Schreibdenkens‹, das ihr ermöglichte, (…) Intensität und (…) Widersprüchlichkeit ihres Tuns zu ordnen«.

Das Buch ist chronologisch gegliedert, die fünf großen Kapitel sind jeweils einem Lebensabschnitt gewidmet, sie werden mit Texten Dannebergs abgerundet. Bereits die Überschriften vermitteln, wie stark dieses Leben von den sozialen, politischen, kulturellen Brüchen des 20. Jahrhunderts geprägt war: »Jugend im Krieg – Rebellion und Trauma«, »Junge Autorin – Suchbild im literarischen Feld«, »Frau eines Dichters – verlorenes Wunschbild«, »Farben auf grauer Wand – Psychoanalyse und Politik«, »Rückkehr zum Schreiben, Engagement in der KPÖ und die Liebe zu Nicaragua«.

Erika Danneberg wird am 9. Januar 1922 in Wien geboren. Vorbild und wichtigste Bezugsperson ist die Großmutter. Ihre Jugend ist vom Krieg als das »alltäglich gewordene Entsetzen« überschattet. Die Deportation jüdischer Mitschülerinnen führt zum ersten Aufbegehren gegen die deutsch-nationale Ideologie des Vaters. Danneberg nennt es später einen »emotionalen Antifaschismus«, er wird zur lebenslangen Haltung. Nie wird sie aufhören, »gegen rechte Positionen und vertuschte oder tolerierte NS-Vergangenheit aufzutreten«.

Wichtiger als das Studium der Germanistik und Psychologie, das sie mit einer Dissertation zum Thema »Der Einfluss des Krieges auf die Entwicklung junger Menschen« abschließt, sind Danneberg in ihrem Tagebuch die politischen Entwicklungen. Sie versteht sich als Sozialistin, was auch ihre journalistische Arbeit prägt. Riccabona beschreibt Dannebergs vielfältige Tätigkeiten im Literaturbetrieb und ihren Behauptungswillen gegenüber den in ihm federführenden Männern. Später wird sie einen Leserinnenkreis leiten.

Auf die Psychoanalyse reagiert Danneberg zunächst mit Skepsis: »Mir schien das eine Individualisierung gesellschaftlicher Probleme.« Doch nachdem sie selbst eine Psychoanalyse bei Tea Genner-Erdheim begonnen hat, bezeichnet sie diese Erfahrung als »lebensrettend«. Sie lässt sich zur Psychoanalytikerin ausbilden und wird später eine Kinder- und Jugendberatungsstelle in Wien mitbegründen. Die linke Psychologin beginnt die gesellschaftspolitischen Zusammenhänge ihrer Arbeit immer klarer zu sehen und stellt schließlich die »Abstinenzregel« der klassischen Psychoanalyse in Frage.

Über die problematische Ehe Dannebergs zu dem Schriftsteller Hermann Hakel schreibt Riccabona in wohltuend sachlicher Form, ohne zu beschönigen, dass Dannebergs Beziehung zu Hakel zwischen Liebe und Unterdrückung oszillierte. Besonders eindrücklich wird Dannebergs Entschlossenheit herausgearbeitet, mit der sie zeitlebens eine antikapitalistische Politik verteidigte, Befreiungsbewegungen in Lateinamerika unterstützte und sich in der KPÖ gegen Armut und Obdachlosigkeit sowie für Gleichberechtigung auf allen Ebenen engagierte. Schade nur, dass für die forschende Weiterarbeit ein Personenregister fehlt.