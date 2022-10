Von wegen Kostendruck

Bernd Weißbrod/dpa Die IG Metall fordert nicht nur in der Metall- und Elektroindustrie, sondern auch bei VW acht Prozent mehr Lohn

In der aktuell laufenden Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie »haben uns die Arbeitgeber zweimal leere Hände angeboten«. Von VW erwartet die IG Metall, dass sich der Konzern anders verhält, sagte Jan-Niklas Hartge, Sprecher der IG-Metall-Bezirksleitung für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, am Dienstag im Gespräch mit jW. Während die Metalltarifverhandlungen am Donnerstag und Freitag bundesweit in die dritte Runde gehen werden, starteten die Gespräche um den Haustarifvertrag bei der Volkswagen AG sowie der VW Financial Services AG, der Volkswagen Immobilien GmbH und dem IT-Dienstleister dx.one am Dienstag.

Für VW fordert die Gewerkschaft eine Entgelterhöhung von acht Prozent, eine Verlängerung der Altersteilzeitregelung, die zum Ende des Jahres ausläuft, mehr freie Tage für IG-Metall-Mitglieder und die Übernahme der Semestergebühren für dual Studierende. Außerdem soll die Regelung zu zusätzlichen freien Tagen als Wahloption zur tariflichen Zusatzvergütung verbessert werden.

Die Forderungen dürfte Volkswagen ohne Probleme stemmen können. Die Dividendenauszahlung steigt im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Für das Geschäftsjahr 2021 hatten die Aktionäre bei der Hauptversammlung im Mai eine Dividende in Höhe von 7,50 Euro pro Stammaktie und 7,56 Euro pro Vorzugsaktie beschlossen. Ein Jahr zuvor hatte sie bei 4,80 Euro pro Stammaktie beziehungsweise 4,86 Euro pro Vorzugsaktie gelegen. Wie Mitte Oktober bekanntwurde, können die VW-Aktionäre infolge des Börsengangs von Porsche zusätzlich noch eine Sonderdividende von 19,06 Euro je Aktie erwarten.

Insgesamt kann VW im ersten Halbjahr 2022 einen Gewinn von 13,2 Milliarden Euro verbuchen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Anstieg von 16,1 Prozent. Aber für VW sind erfolgreiche Bilanzen kein Grund für Entgelterhöhungen; das machte Konzernfinanzchef Arno Antlitz laut Medienberichten kürzlich deutlich. So geht es natürlich nicht. IG-Metall-Sprecher Hartge sagte klar, die Gewinne haben die Beschäftigten erwirtschaftet. Rekorddividenden sind das Resultat der Mehrarbeit der Kolleginnen und Kollegen.

Die Beschäftigten verspüren den Inflationsdruck, so Hartge. Sollte es nicht gelingen, eine gemeinsame Gesprächsbasis zu finden, seien die VW-Kollegen bereit, die Forderungen per Arbeitskampf zu untermauern. Eventuell zeigen sie ihre Entschlossenheit ab dem 1. Dezember dann auch gemeinsam mit den Kollegen der Metall- und Elektroindustrie. Denn bei VW endet die Friedenspflicht am 30. November, in der Metall- und Elektroindustrie zwei Tage früher. Wenn es hier bis Freitag keine Annäherung gibt, wird in der Branche gestreikt werden. »Das ist der Final Countdown«, so Hartge. Bislang hätten die Arbeitgeber nichts präsentiert. Dabei sind die Forderungen für den Branchentarifvertrag noch einfacher – acht Prozent mehr Lohn.

Die Metallunternehmen klagen statt dessen routiniert über steigende Kosten und eine düstere Zukunft. Die IG Metall weiß aus ihrer Betriebsräteumfrage, dass die Panikmache der Unternehmen stark überzeichnet ist. Höhere Kosten geben die Konzerne weiter an die Kunden. Bereits nach der zweiten Tarifrunde Ende September wies die Gewerkschaft auf die gestiegenen Preise in der Industrie hin. So seien die Verkaufspreise von Kraftwagen und -teilen in den vergangenen zwölf Monaten um 6,2 Prozent gestiegen, die von Maschinen um 9,3 Prozent und die Preise für Metallerzeugnisse gar um 15,4 Prozent. Und Personalkosten machten in der Industrie im Übrigen nur 20 Prozent vom Umsatz aus. Das heißt: »Eine Erhöhung der Entgelte um acht Prozent entspricht rechnerisch einer Erhöhung der Gesamtkosten um lediglich 1,6 Prozent«, wie die IG Metall am 27. September erklärte.

Statt dessen bringt der Unternehmerverband Gesamtmetall Nullrunden, Arbeitszeitflexibilisierung und Dynamisierung ins Gespräch. Für Westdeutschland schwebe der Kapitalseite eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit von 35 auf 36 Stunden vor, für Ostdeutschland eine Verlängerung von 37 auf 39 Stunden, sagte Hartge gegenüber jW. »Hart erkämpfte Errungenschaften werden damit in Frage gestellt.«