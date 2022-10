Sekte unter der Lupe

Kim Kyung-Hoon/REUTERS Hauptquartier der »Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung«, kurz Mun-Sekte, benannt nach ihrem Gründer in Tokio (29.8.2022)

Lange hat es gedauert, am Montag war es soweit: In Japan ist der Minister für wirtschaftliche Wiederbelebung, Daishiro Yamagiwa, wegen seiner Verbindung zur Mun-Sekte – auch als »Vereinigungskirche« bekannt – zurückgetreten. Ersetzt wird er durch den früheren Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales, Shigeyuki Goto. Die für ihre antikommunistische und stark konservative Gesinnung bekannte Sekte treibt nicht nur enorme Spendengelder von Mitgliedern ein, sondern hat vor allem Politikern der regierenden Liberaldemokraten (LDP) Wahlkampfhilfe geleistet.

Seit Wochen war erwartet worden, dass der Premierminister Yamagiwa schassen würde, die Opposition hatte dessen Entlassung bereits Anfang Oktober gefordert. Fumio Kishida zögerte jedoch, da er einen Dominoeffekt in seinem Kabinett befürchtete. Auch andere Minister waren mit der Mun-Sekte verbandelt gewesen. Schließlich wurde der Druck in der LDP und der Öffentlichkeit zu groß. Laut einer Umfrage der Tageszeitung Mainichi vom Wochenende verlangten 71 Prozent der Befragten Yamagiwas Rücktritt. Dessen Abgang ist ein weiterer Schlag für Kishida, dessen Popularitätswerte sich seit Wochen im Sinkflug befinden: Laut Mainichi unterstützen nur noch 27 Prozent der Japaner sein Kabinett, im September waren es noch 29 Prozent gewesen.

Der Premier versuchte vergangene Woche seine Gangart gegenüber der Sekte zu verschärfen, nachdem seine lasche Haltung in die Kritik geraten war. Er wies das Bildungsministerium an, die »Vereinigungskirche« stärker unter die Lupe zu nehmen und insbesondere deren »spirituelle Verkäufe«, die ihr umgerechnet Millionen von Euro eingebracht hatten, zu untersuchen. Die Sekte gerät dadurch in Gefahr, ihren Status als »religiöse Körperschaft« zu verlieren. Das letzte Wort hätte dabei das Gericht.

Doch die Sekte scheint sich zu wehren. Sie wird verdächtigt, der Presse einschlägige Informationen über die Verwicklungen von LDP-Parlamenteriern mit ihren Gläubigern zuzuspielen, um die Regierungspartei unter Druck zu setzen. Vergangene Woche wurde beispielsweise bekannt, dass eine Untergruppe der »Vereinigungskirche« vor den Wahlen im vergangenen Jahr LDP-Abgeordneten Wahlhilfe angeboten habe unter der Bedingung, dass diese eine politische Vereinbarung unterschreiben würden. Laut der Tageszeitung Asahi hätten mindestens fünf Abgeordnete mitgemacht. Die Vereinbarung enthält unter anderem eine Aufforderung, die japanische Friedensverfassung zu revidieren und ein neues Gesetz, das die Rechte der LSBTI-Gemeinschaft stärken soll, nicht zu unterstützen.

Bei solchen Machenschaften ist es kein Wunder, dass die Mehrheit der Japaner fordert, die LDP müsse ihre Verbindung zur »Vereinigungskirche« lückenlos offenlegen und die Beziehung kappen. Doch Kishida zögert auch hier, denn eine Durchleuchtung der Verstrickungen würde beinhalten, den Fokus auf die Rolle von Shinzo Abe und seiner Familie zu legen. In Tokio wird vermutet, auch der frühere Premier, der im Juli erschossen worden war, hätte in Wahlkämpfen für den LDP-Vorsitz die Hilfe der Sekte beansprucht. Sollte sich dies bewahrheiten, könnte es die LDP die Macht kosten. Der Attentäter hatte angegeben, Abe aus Hass auf die Mun-Sekte ermordet zu haben. Seine Mutter habe die Familie mit horrenden Spenden an die Sekte finanziell ruiniert und zerstört.

Andererseits wäre eine Aufarbeitung auch die Chance für eine Erneuerung, die die Partei dringend braucht, um aus dem Sumpf zu kommen. Dabei könnte die Abe-Ära (2012 bis 2020), die von Skandalen und Klüngelei gekennzeichnet war, ein für allemal abgeschlossen werden. Doch für eine solche Zäsur scheint Kishida zu schwach zu sein.