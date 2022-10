Zorn in Backstube

Julian Stratenschulte/dpa Wirkt deplaziert: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (Mitte, SPD) unter wütenden Brezelmachern (Hannover, 8.9.2022)

Die Namen sind verschieden, Schrippe, Weckerl, Rundstück, Semmel. Je nach regionaler Mundart. Gemeinsam ist ihnen: Sie werden immer teurer. Ein Brötchenpreis von 35, 40 Cent pro Stück ist üblich, teils darüber nicht selten. Und schon bald könnte das beliebte Frühstücksbrötchen mehr als ein Euro kosten, hatte unlängst das Branchenblatt Allgemeine Bäckerzeitung gewarnt. Dann, wenn alle krisenbedingten Extrakosten an die Verbraucher weitergegeben würden. Ob das passiert? Fraglich. Kunden dürften sich in einem solchen Falle das Weizenprodukt vermutlich sparen – und Insolvenzanträge von Firmen zunehmen.

Fest steht, die Krise ist in den Backstuben angekommen, vielerorts jedenfalls. Beim kleinen Meisterbetrieb um die Ecke, bei den großen Lieferbäckereien mit ihren verpackten Backwaren für Discounter und den Filialbäckereien im Vorkassenbereich der Supermärkte. Besonders brenzlig ist die Situation beim Bäckerhandwerk. Die horrenden Rohstoff- und Energiepreise seien bald nicht mehr zu stemmen, sagte Meike Bennewitz, Pressereferentin beim Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks, am Dienstag zu jW. Die klassischen Hauptrohstoffe Weizen, Mehl, Zucker, Butter, aber auch Zutaten wie Rosinen und Walnüsse – alles hat sich verteuert. Gas und Strom sowieso, »um das Drei- oder Vierfache«, weiß Bennewitz. Tendenz steigend. Ein weiteres Problem: Vertragskündigungen durch Energieversorger zum Jahresende. Neue Abschlüsse gestalteten sich »äußerst schwierig«, sagte der Geschäftsführer der Berliner Bäckerinnung, Johannes Kamm, gleichentags gegenüber jW. Vereinzelt seien Betriebe auf die Versorgung über den Spotmarkt angewiesen und hätten Tagespreise zahlen müssen.

Erst kürzlich hatte der Zentralverband der Handwerksbäcker einen Forderungskatalog veröffentlicht. Kernstück: ein Härtefallfonds für strauchelnde Betriebe. Nicht irgendwann, sondern bis spätestens Mitte November. Ferner bräuchten die Bäckereien wegen ihrer energieintensiven Produktion verbindliche Zusagen beim Kostendeckel. Rund 70 Prozent von ihnen produzieren mit Gas, der Rest nutzt weitere Energieträger, Fernwärme oder Holzpellets etwa.

Was heißt das alles, drohen Firmenschließungen? Bennewitz: Die Branche sei mit einem »Kostentsunami« konfrontiert, der ohne staatliche Hilfe kaum bewältigt werden könne. Das Insolvenzrisiko sei für kriselnde Unternehmen so groß, dass eine Pleitewelle zu befürchten sei, wenn konkrete Entlastungen der Bundesregierung ausblieben. Ein Beispiel: Jüngst hatte die Bäckereikette Thilmann aus Rheinland-Pfalz ihren Betrieb dichtgemacht, 20 Filialen mit gut 90 Beschäftigten. Ein Aus nach 85 Jahren.

Etwas besser ist die Stimmung bei den Branchengrößen. Armin Juncker, Hauptgeschäftsführer vom Verband Deutscher Großbäckereien, sagte am Montag zu jW: »Die Lage ist aufgrund allseits steigender Kosten angespannt, richtig, aber nicht kritisch, abgesehen von der Energiefrage.« Dennoch erwartet auch Juncker seitens des Bundeskabinetts: »Klare Regeln und klare Hilfszusagen – jetzt!« Ein Krisenindiz: Auf der Jahrespressekonferenz am Montag verkündete der Verband, dass die Zahl der erfassten Bäckereien in Deutschland mit mehr als 20 Beschäftigten 2021 erstmals unter die 10.000er-Marke gerutscht sei. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. »Nach übereinstimmender Auffassung aller Experten wird die Zahl der Bäckereien auch in den kommenden Jahren weiter sinken«, hieß es von Verbandsseite.

Gefordert ist die Ampel. Aber: Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) ließ eine diesbezügliche jW-Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Endlich aufwachen müsse die Bundesregierung, teilte hingegen das Büro von Julia Klöckner (CDU) am Montag dieser Zeitung mit. Rekordenergiepreise könnten die Betriebe nicht auf Dauer tragen, hieß es in einem Statement der wirtschaftspolitischen Sprecherin der Union im Bundestag. Drastischer wurde ihr Ressortkollege Christian Leye von der Linksfraktion: »Das Regierungszögern ist möglicherweise der Todesstoß für viele angeschlagene Bäckereien.«

Tatenlos in den Ruin wollen die Handwerksbäcker nicht gehen, soviel ist klar. Betriebe hätten ihrem Zentralverband zufolge angekündigt, »im Rahmen der Gesetze Protestaktionen durchführen zu wollen«. Falls bis Anfang November keine Details für die Energiepreisbremse und den Härtefallfonds vorliegen sollten. Bis dahin bleibt der Zorn in der Backstube.