Raquel Cunha/REUTERS

Feministische Aktivistinnen haben am Montag vor der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM) protestiert, nachdem eine Studentin zur Anzeige gebracht hatte, dass sie in den Einrichtungen der Hochschule in Mexiko-Stadt vergewaltigt worden sei. Während der seit Tagen andauernden Proteste räumte die Leitung der größten Universität Mexikos ein, dass »die Sicherheitsvorkehrungen« für Studierende »unzureichend« seien. Sexualisierte Gewalt ist ein riesiges Problem in dem Land. Zwischen 2018 und 2020 verzeichneten die Behörden 151.000 Sexualstraftaten, darunter etwa 38.000 Vergewaltigungen. (jW)