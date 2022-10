BRD vor Rezession

IMAGO/Sven Simon Zwei Drittel der Bevölkerung sparen bereits seit Monaten bei alltäglichen Ausgaben

Die Rezession kommt. Darauf deutet der am Dienstag veröffentlichte Ifo-Geschäftsklimaindex hin. Nachdem die Konjunkturprognose im Oktober erneut gesunken ist, rechnet man in der Wirtschaft laut dem Münchner Forschungsinstitut künftig mit einer negativen Geschäftsentwicklung. Demnach fürchtet etwa der Einzelhandel, wegen der hohen Inflation weiter Kunden zu verlieren.

Die Sorge ist berechtigt. Durch die hohe Inflation von zuletzt zehn Prozent sei das Konsumverhalten auf dem niedrigsten Wert seit 16 Jahren, heißt es in einer am Dienstag vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) veröffentlichten Umfrage. Mehr als 4.800 Menschen wurden für den Report zu ihrem Konsumverhalten befragt. In den vergangenen zwölf Monaten haben demnach bereits 57 Prozent der Verbraucher ihren Konsum eingeschränkt. Besonders Menschen mit geringerem Einkommen seien betroffen: »Dramatisch, aber wenig überraschend«, kommentierte das DSGV-»Vermögensbarometer 2022«.

Die Mehrheit der Befragten gab an, bereits im Alltagsleben zu verzichten. Zwei Drittel (65 Prozent) sparten demnach an alltäglichen Ausgaben. In der Umfrage konnte der Kauf billigerer Produktalternativen (61 Prozent), ein insgesamt kleinerer Einkauf (54 Prozent) und Sparen an Heiz- und Energiekosten (49 Prozent) gewählt werden. Antworten wie »ich fahre weniger Auto« (44 Prozent), »ich koche mehr zu Hause, statt essen zu gehen« (42 Prozent) und »ich verreise weniger« (38 Prozent) zeigen die Spannweite »alltäglicher« Ausgaben in der Umfrage.

Von den Teilnehmern mit einem Haushaltseinkommen unter 1.000 Euro netto gaben 83 Prozent an, in den vergangenen Monaten auf alltägliche Dinge verzichtet zu haben. Für 40 Prozent bedeutete das demnach Verzicht »in größerem Umfang«. Doch auch über die Hälfte (58 Prozent) der Befragten mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 2.500 Euro und mehr mussten sich demnach einschränken, wenn auch mehrheitlich »in kleinem Umfang«. »Auskommen mit dem Einkommen« sei für die Mehrheit der BRD-Haushalte »das Motto der nächsten drei Jahre«, kommentierte DSGV-Präsident Schleweis das Ergebnis.