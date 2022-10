Für den Tycoon

Austin. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat den Großen Preis der USA gewonnen. Der 25jährige Niederländer sorgte mit seinem 13. Saisonerfolg am Sonntag in Austin auch dafür, dass sich sein Red-Bull-Rennstall erstmals seit 2013 den Titel als Konstrukteursweltmeister sicherte. Dieser ist für das Team auch daher eine besondere Errungenschaft, da Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz am Samstag im Alter von 78 Jahren verstarb. In den vergangenen acht Jahren war die Trophäe jeweils an Mercedes gegangen. (dpa/jW)