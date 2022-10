Nur wenige Kilometer

Spc. Osvaldo Fuentes/U.S Army/ZUMA Wire/imago images Krieg spielen in Echtzeit: US-Truppen trainieren in Rumänien nahe der russischen Grenze (Mihail Kogalniceanu, 11.2.2022)

Die USA haben ihre 101. Luftlandedivision zu Übungen im unmittelbaren Grenzgebiet zwischen Rumänien und der Ukraine stationiert. Der US-Fernsehsender CBS berichtete am Freitag (Ortszeit) von einem Manöver weniger als zehn Kilometer von der Grenze entfernt im Donaudelta. Die US- und rumänischen Soldaten spielten »praktisch in Echtzeit« Gefechte nach, wie sie in der Ukraine zwischen ukrainischen und russischen Truppen stattfänden, zitierte die Reportage einen US-General. Die 101. Division sei »jederzeit bereit«, auf ukrainisches Territorium zu wechseln, wenn »ein NATO-Mitglied bedroht« würde.

Faktisch bezieht sich die Drohung einer direkten Konfrontation mit US-Truppen wohl auf den derzeit militärisch unwahrscheinlichen Fall, dass Russland seinen Brückenkopf auf dem westlichen Dniproufer um Cherson nicht nur kurzfristig halten kann, sondern ihn zum Ausgangspunkt einer neuen Offensive in Richtung auf die Hafenstadt ­Mikoilajiw und/oder Odessa nutzen könnte. Das bedeutet politisch, dass die USA ukrainisches Territorium faktisch wie NATO-Gebiet behandeln, auch wenn die Ukraine dem Bündnis nicht angehört und unter anderem wegen ihres offenen Grenzkonflikts mit Russland wohl auch noch länger nicht angehören wird.

Die Hauptbotschaft des Manövers im Grenzgebiet ist dabei propagandistisch. Der Einsatz der 101. Division in Rumänien war im Juni schon angekündigt worden. Ein Test auf die schnelle Verlegbarkeit der Einheit, wie es das US-Militär behauptet, ist die Übung somit nicht unbedingt. Ihre wesentliche Aussage ist offenbar der Versuch, Russland von dem Versuch abzuhalten, seine Angriffsfähigkeit wieder herzustellen und dann eventuell im kommenden Jahr eine zweite Offensive zu starten.

Unterdessen ändert sich in der Ukraine die Einschätzung der russischen Teilmobilisierung. Die Kiewer Militärführung kündigte eine allgemeine Mobilisierung aller wehrpflichtigen Männer an. Jeder Mann zwischen 18 und 60 Jahren müsse jederzeit mit dem Einberufungsbefehl rechnen, sagte ein nicht namentlich genannter Offizier dem Portal strana.news. Die Ukraine müsse sich bereit machen für den Moment, wenn die in Russland mobilisierten Reservisten an die Front gelangten, damit eine tiefgestaffelte Verteidigung ermöglichten und so die bisherige zahlenmäßige Überlegenheit der Ukraine ausglichen. Bisher hatte die ukrainische Seite die Kampfkraft dieser Reservisten als gering eingeschätzt.

Unklar ist die aktuelle Lage in der unter russischer Kontrolle stehenden Stadt Cherson. Während die Evakuierung der Zivilbevölkerung fortgesetzt wird und auch zwei historische Denkmäler russischer Heerführer aus dem Stadtzentrum entfernt wurden, berichten örtliche Medien über russische Truppenverstärkungen in der Stadt und darüber, dass sich die Streitkräfte auf Straßenkämpfe vorbereiteten.

Derweil beschuldigen sich Russland und die Ukraine gegenseitig, einen Angriff auf die Staumauer des Wasserkraftwerks von Kachowka einige Dutzend Kilometer flussaufwärts von Cherson zu planen. Dabei geben Experten auf ukrainischer Seite zu, dass eine solche Sprengung von russischer Seite für Moskau keinerlei militärischen Nutzen hätte und überdies großen ökonomischen Schaden anrichten würde: erstens, indem die provisorischen Flussquerungen, über die jetzt die russischen Truppen versorgt werden, in Gefahr kämen. Zweitens, indem in erster Linie das flache – und russisch kontrollierte – linke Ufer des Dnipro überschwemmt würde. Drittens, indem ein Auslaufen des Stausees kurzfristig die Wasserversorgung der Krim lahmlegen und damit eines der wesentlichen Kriegsziele Russlands untergraben würde. Und viertens, weil in diesem Fall auch die Kühlung des AKW Saporischschja nicht mehr gesichert wäre und somit ein nuklearer Störfall drohe.

Einerseits versucht die ukrainische Diplomatie, Russland die »Drohung mit dem Einsatz einer Massenvernichtungswaffe« in Gestalt einer Überschwemmung als »Kriegsverbrechen« anzulasten, andererseits verbreiten ukrainische Medien Berechnungen, wonach die Folgen eines Dammbruchs keinesfalls einem Tsunami gleichkommen würden, so dass die Rede vom angeblichen »Massenvernichtungscharakter« einer solchen Sprengung übertrieben wirkt. Russland hat unterdessen am Wochenende begonnen, Wasser aus dem Stausee abzulassen, um für den Fall eines ukrainischen Angriffs auf die Staumauer den drohenden Schaden gering zu halten.