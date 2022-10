»Die EU trägt zur kolonialen Maschine bei«

Johanna Geron/REUTERS In Brüssel gab es im vergangenen Jahr Demonstrationen und Proteste zum »Nakba-Tag« (15.5.2021)

Sie halten in dieser Woche in Brüssel eine Aktionswoche ab und rufen für Sonnabend zu einem Protestmarsch vor dem EU-Parlament auf. Warum ist Ihre Bewegung »Masar Badil«, der alternative revolutionäre Pfad für Palästina, notwendig?

Dieser Weg ist nach der sogenannten Friedenskonferenz in Madrid und dem Osloer Abkommen in den 90er Jahren notwendig geworden. Beide Konferenzen haben die palästinensische Befreiungsbewegung unterminiert, da sie auf die Errichtung eines staatlichen Gebildes in Palästina orientierten. Die palästinensische Bevölkerung in- und außerhalb Palästinas hat aber – historisch wie aktuell – nie für die Errichtung eines Staates im heutigen Sinne gekämpft, sondern für die Befreiung des ursprünglichen Heimatlandes, vom Jordan bis zum Mittelmeer. Dabei kämpfen wir nicht nur für uns, sondern für alle Internationalisten, für alle, die an Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit glauben.

Warum demonstrieren Sie in Brüssel, was sind Ihre Forderungen?

Brüssel ist die Hauptstadt Belgiens, aber auch Hauptstadt der Europäischen Union. Wir kommen nicht, um zu fordern, sondern mit klarer Botschaft: Wir werden nicht aufhören, für die Befreiung Palästinas zu kämpfen. Wir dulden nicht, dass die EU jeden Tag ihren Beitrag zur kolonialen Maschine in Palästina leistet und von der Unterdrückung des palästinensischen Volkes profitiert. Die EU ist ein Partner der zionistischen Besatzung und des Siedlerkolonialismus in Palästina. Wir akzeptieren nicht, dass Palästinenser mit Hilfe von EU-Finanzierung getötet werden, die EU Waffen und Taktiken an ihnen testet. Die Feinde der Palästinenser sitzen nicht zwangsläufig in Haifa oder im sogenannten Tel Aviv, Jaffa, sondern in Paris, Berlin oder eben Brüssel – dort findet auch unser Kampf statt. Wir haben das Recht, gemeinsam mit der Bevölkerung von Gaza und dem Westjordanland mit allen Mitteln Widerstand zu leisten.

Sie demonstrieren auch gegen die palästinensische Autonomiebehörde, kurz PA, die EU und BRD als palästinensische Regierung bezeichnen.

Die legitimen Repräsentanten des palästinensischen Volkes sind die Kräfte des Widerstands. Die PA repräsentiert nicht das palästinensische Volk, sondern dient als Instrument zu seiner Unterdrückung. Sie bedeutet Einmischung in unsere nationale Bewegung, die Teile der palästinensischen Bevölkerung korrumpiert, um jeden Funken von Widerstand zu unterdrücken. EU und BRD unterstützen sie, um die israelische Besatzung zu schützen. Die imperialistischen Staaten wollen nicht nur von der Besetzung Palästinas profitieren, sondern die Kontrolle über die Region behalten.

Welche Wirkung kann Ihre Bewegung aus der Diaspora entfalten?

Ein wesentliches Ziel der Diaspora ist der Wiederaufbau unserer nationalen Institutionen sowie einer Massen- und Sammlungsbewegung für die Befreiung. Über 70 Jahre nach der Nakba, der Vertreibung Hunderttausender im Jahr 1948, leben heute über sieben Millionen Palästinenser in der Diaspora. Wir mögen aus Flüchtlingslagern in Jordanien kommen, aus dem Ain-Al-Hilweh-Camp im Libanon, aus dem Jarmuk- oder dem Al-Nayrab-Camp in Syrien – einige sind heute deutsche, schwedische oder US-Staatsbürger. Unser Volk ist divers, kennt unterschiedliche Kulturen und Hintergründe. Palästinenser zu sein bedeutet, sich für den Kampf zur Befreiung Palästinas einzusetzen. Unter dieser Identität müssen wir uns vereinen. Außerdem erfahren wir nicht nur in Palästina Unterdrückung und Repression: In Berlin werden deutsch-palästinensische Jugendliche, die gegen Rassismus und für die Befreiung Palästinas auf die Straße gehen, von der Polizei geschlagen und eingesperrt. Zum Nakba-Tag wurden dort in diesem Jahr alle Demonstrationen verboten und unterbunden. Der deutsche Staat setzt selbst jüdische Israelis, die sich gegen die Besatzung in Palästina aussprechen, unter Druck und bezeichnet sie als antisemitisch.

Wie das palästinensische Volk hat die Arbeiterklasse weltweit ein objektives Interesse an Befreiung und Gleichheit: Unser Hauptfeind ist der imperialistische Kapitalismus und seine kolonialen Institutionen. Wir grüßen daher alle revolutionären Bewegungen, die uns im Kampf für Befreiung unterstützen und dafür ebenfalls Unterdrückung und Repression erfahren.