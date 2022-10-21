Dein Abo für den heißen Herbst! Dein Abo für den heißen Herbst!
Dein Abo für den heißen Herbst!
Gegründet 1947 Freitag, 21. Oktober 2022, Nr. 245
Die junge Welt wird von 2676 GenossInnen herausgegeben
Dein Abo für den heißen Herbst! Dein Abo für den heißen Herbst!
Dein Abo für den heißen Herbst!
Aus: Ausgabe vom 21.10.2022 / 0

XXVIII. Uluslararası Rosa Luxemburg Konferansı

Üçüncü Dünya Savaşı'nı durduralım. Şimdi!

14 Ocak 2023, Saat 10-21 arası, Tagungshotel Mercure MOA, Berlin-Moabit

Stephanstraße 41, 10559 Berlin

Üçüncü Dünya Savaşı'nı durduralım. Şimdi!

Konuşmacılar:

  • Anne Morelli, Tarihçi (Belçika): NATO'nun savaş propagandası
  • Wen Tiejun, Ekonomist (ÇHC): Çin kalkınma modeli. Batı neden korkuyor?
  • Aminata D. Traoré, eski Bakan (Mali): Batı'nın savaş politikasının yoksul ülkeler için sonuçları
  • Nikolai Platoshkin, eski Diplomat, Kitap yazarı ve Politikacı (Rusya Federasyonu): Rusya'daki sosyal durum hakkında
  • Jack Rasmus, Ekonomist (ABD), Küreselleşmenin geri çevrilmesi ve savaşa zorlama
  • Aleida Guevara, Politikacı ve çocuk doktoru (Küba, katılımı için baş vuruldu), Barış için ön koşul olarak sosyalizm: Küba örneği

Panel sohbeti

Saat 18.30'dan itibaren:

Krizde mücadele
Savaş ve sosyal sorun

  • Christin Bernhold, Taban Aktivisti (Hamburg)
  • Carsten Burckhardt, İnşaat-Tarım-Çevre Endüstri Sendikası federal yönetim kurulu üyesi (baş vuruldu)
  • Sevim Dağdelen, Federal Meclis Üyesi Die Linke
  • Melina Deymann, haftalık gazete Unsere Zeit editörlüğü

Ayrıca:

Gençlik podyumu
Kapsamlı kültür programı

Güncel Bilgiler için www.jungewelt.de/rlk

Konferans otelinde sınırlı sayıda odamız bulunmakta

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