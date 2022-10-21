Aus: Ausgabe vom 21.10.2022 / 0
XXVIII. Uluslararası Rosa Luxemburg Konferansı
14 Ocak 2023, Saat 10-21 arası, Tagungshotel Mercure MOA, Berlin-Moabit
Stephanstraße 41, 10559 Berlin
Üçüncü Dünya Savaşı'nı durduralım. Şimdi!
Konuşmacılar:
- Anne Morelli, Tarihçi (Belçika): NATO'nun savaş propagandası
- Wen Tiejun, Ekonomist (ÇHC): Çin kalkınma modeli. Batı neden korkuyor?
- Aminata D. Traoré, eski Bakan (Mali): Batı'nın savaş politikasının yoksul ülkeler için sonuçları
- Nikolai Platoshkin, eski Diplomat, Kitap yazarı ve Politikacı (Rusya Federasyonu): Rusya'daki sosyal durum hakkında
- Jack Rasmus, Ekonomist (ABD), Küreselleşmenin geri çevrilmesi ve savaşa zorlama
- Aleida Guevara, Politikacı ve çocuk doktoru (Küba, katılımı için baş vuruldu), Barış için ön koşul olarak sosyalizm: Küba örneği
Panel sohbeti
Saat 18.30'dan itibaren:
Krizde mücadele
Savaş ve sosyal sorun
- Christin Bernhold, Taban Aktivisti (Hamburg)
- Carsten Burckhardt, İnşaat-Tarım-Çevre Endüstri Sendikası federal yönetim kurulu üyesi (baş vuruldu)
- Sevim Dağdelen, Federal Meclis Üyesi Die Linke
- Melina Deymann, haftalık gazete Unsere Zeit editörlüğü
Ayrıca:
Gençlik podyumu
Kapsamlı kültür programı
Güncel Bilgiler için www.jungewelt.de/rlk
Konferans otelinde sınırlı sayıda odamız bulunmakta
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