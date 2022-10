Bundestagsabgeordnete reisen erneut nach Taiwan

Yu-Tzu Chiu/dpa Halten das Spannungsniveau hoch: Bundestagsabgeordnete in Taiwan (Taipeh, 6.10.2022)

Berlin/Taipeh. Ungeachtet der Proteste aus Beijing will an diesem Wochenende erneut eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten nach Taiwan reisen. Eine Delegation des Ausschusses für Menschenrechte wolle von Sonntag bis Mittwoch politische Gespräche in Taipeh führen, sagte der FDP-Politiker Peter Heidt gegenüber dpa am Donnerstag. Im Anschluss werde die Abgeordnetengruppe, der auch Parlamentarier von SPD, Grünen und der CDU angehören sollen, zu Gesprächen nach Japan weiterreisen. Das Außenministerium in Taipeh hatte mitgeteilt, die Delegation werde von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen empfangen. Zudem seien Gespräche mit Premier Su Tseng-chang und Außenminister Joseph Wu geplant.

Der Besuch einer Delegation von sechs Bundestagsabgeordneten hatte Anfang des Monates für eine Belastung der deutsch-chinesischen Beziehungen gesorgt. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums bekräftigte damals, Taiwan sei ein untrennbarer Teil des chinesischen Territoriums. Die Abgeordneten sollten sich an den »Ein-China-Grundsatz« halten und ihre Interaktionen mit den »separatistischen Unabhängigkeitskräften« in Taiwan »sofort« einstellen. (dpa/jW)