Bundestagsvizepräsident: AfD scheitert erneut

-/dpa Peter Boehringer bei einer Kundgebung in Nürnberg (19.12.2021)

Berlin. Die AfD ist erneut mit dem Versuch gescheitert, einen Vizepräsidentenposten im Bundestag zu bekommen. Ihr Kandidat Peter Boehringer erhielt bei der Wahl am Donnerstag nur 100 Ja-Stimmen. Gegen ihn stimmten 533 Abgeordnete, 14 enthielten sich der Stimme. Boehringer war in der vergangenen Wahlperiode Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Bundestags gewesen. Die AfD-Fraktion hat 79 Mitglieder. Seit ihrem Einzug in den Bundestag 2017 war die AfD als einzige Fraktion noch nie im Präsidium des Bundestags vertreten. Sämtliche Kandidaten verfehlten die erforderliche Mehrheit. Die Partei scheiterte auch mit dem Versuch, vor dem Bundesverfassungsgericht einen Vizepräsidentenposten zu erstreiten. (dpa/jW)